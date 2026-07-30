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Какие из европейских аэропортов совершают наибольшее количество прямых рейсов

Фондовый рынок
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Какие из европейских аэропортов совершают наибольшее количество прямых рейсов
Какие из европейских аэропортов совершают наибольшее количество прямых рейсов
Глобальная компания по обработке туристических данных OAG предоставила Euronews Travel количество направлений, обслуживаемых каждым из основных аэропортов Европы, и есть явный победитель.
Аэропорт Стамбула, предлагающий рейсы с 294 направлениями, имеет наилучшее сообщение в Европе. Это не удивительно, учитывая, что базирующаяся там авиакомпания Turkish Airlines значится в Книге рекордов Гиннесса как авиакомпания, которая обслуживает наибольшее количество стран.
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Путешественники, пролетающие через аэропорт Стамбула, могут лететь в разные направления, от Анталии и Бодрума до Мехико и Сиднея.
Второе место, которое разделили, заняли парижский аэропорт Шарль де Голль и амстердамский аэропорт Схипхол. В обоих есть прямые рейсы в 262 направления.

Лучше всего соединенные аэропорты Европы

1. Стамбул, Турция — 294 прямых направления
2. ​​Париж Шарль де Голль, Франция — 262
3. ​​Амстердам Схипхол, Нидерланды — 262
4. Франкфурт, Германия — 258
5. Рим Фьюмичино, Италия — 230
6. Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, Испания — 227
7. Хосеп Тарраделлас Барселона-Эль-Прат, Испания — 220
8. Мюнхен, Германия — 211
9. Лондонский аэропорт Хитроу, Великобритания — 210
10. Лондон Гатвик, Великобритания — 200
11. Дублин, Ирландия — 193
12 Манчестер, Великобритания — 188
13 Милан Мальпенса, Италия — 188
14 Цюрих, Швейцария — 187
14 Анталия, Турция — 187
16. Пальма-де-Майорка, Испания — 185
17. Вена, Австрия — 182
18. Копенгаген Каструп, Дания — 176
19. Афины Элефтериос Венизелос, Греция — 169
20. Малага, Испания — 166
21. Париж Орли, Франция — 156
22. Лиссабон, Португалия — 153
23. Стамбул Сабиха Гекчен, Турция — 149
24. Осло Гардермуэн, Норвегия — 142
Чтобы составить рейтинг 50 аэропортов с наибольшим количеством стыковок, OAG учитывает как количество непосредственно обслуживаемых направлений, так и количество запланированных стыковок к международным рейсам и из них в самый загруженный день аэропорта.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
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