Какие из европейских аэропортов совершают наибольшее количество прямых рейсов Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Какие из европейских аэропортов совершают наибольшее количество прямых рейсов

Глобальная компания по обработке туристических данных OAG предоставила Euronews Travel количество направлений, обслуживаемых каждым из основных аэропортов Европы, и есть явный победитель.

Аэропорт Стамбула, предлагающий рейсы с 294 направлениями, имеет наилучшее сообщение в Европе. Это не удивительно, учитывая, что базирующаяся там авиакомпания Turkish Airlines значится в Книге рекордов Гиннесса как авиакомпания, которая обслуживает наибольшее количество стран.

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Путешественники, пролетающие через аэропорт Стамбула, могут лететь в разные направления, от Анталии и Бодрума до Мехико и Сиднея.

Второе место, которое разделили, заняли парижский аэропорт Шарль де Голль и амстердамский аэропорт Схипхол. В обоих есть прямые рейсы в 262 направления.

Лучше всего соединенные аэропорты Европы

1. Стамбул, Турция — 294 прямых направления

2. ​​Париж Шарль де Голль, Франция — 262

3. ​​Амстердам Схипхол, Нидерланды — 262

4. Франкфурт, Германия — 258

5. Рим Фьюмичино, Италия — 230

6. Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, Испания — 227

7. Хосеп Тарраделлас Барселона-Эль-Прат, Испания — 220

8. Мюнхен, Германия — 211

9. Лондонский аэропорт Хитроу, Великобритания — 210

10. Лондон Гатвик, Великобритания — 200

11. Дублин, Ирландия — 193

12 Манчестер, Великобритания — 188

13 Милан Мальпенса, Италия — 188

14 Цюрих, Швейцария — 187

14 Анталия, Турция — 187

16. Пальма-де-Майорка, Испания — 185

17. Вена, Австрия — 182

18. Копенгаген Каструп, Дания — 176

19. Афины Элефтериос Венизелос, Греция — 169

20. Малага, Испания — 166

21. Париж Орли, Франция — 156

22. Лиссабон, Португалия — 153

23. Стамбул Сабиха Гекчен, Турция — 149

24. Осло Гардермуэн, Норвегия — 142

Чтобы составить рейтинг 50 аэропортов с наибольшим количеством стыковок, OAG учитывает как количество непосредственно обслуживаемых направлений, так и количество запланированных стыковок к международным рейсам и из них в самый загруженный день аэропорта.

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