Какие из европейских аэропортов совершают наибольшее количество прямых рейсов
Глобальная компания по обработке туристических данных OAG предоставила Euronews Travel количество направлений, обслуживаемых каждым из основных аэропортов Европы, и есть явный победитель.
Аэропорт Стамбула, предлагающий рейсы с 294 направлениями, имеет наилучшее сообщение в Европе. Это не удивительно, учитывая, что базирующаяся там авиакомпания Turkish Airlines значится в Книге рекордов Гиннесса как авиакомпания, которая обслуживает наибольшее количество стран.
Путешественники, пролетающие через аэропорт Стамбула, могут лететь в разные направления, от Анталии и Бодрума до Мехико и Сиднея.
Второе место, которое разделили, заняли парижский аэропорт Шарль де Голль и амстердамский аэропорт Схипхол. В обоих есть прямые рейсы в 262 направления.
Лучше всего соединенные аэропорты Европы
1. Стамбул, Турция — 294 прямых направления
2. Париж Шарль де Голль, Франция — 262
3. Амстердам Схипхол, Нидерланды — 262
4. Франкфурт, Германия — 258
5. Рим Фьюмичино, Италия — 230
6. Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, Испания — 227
7. Хосеп Тарраделлас Барселона-Эль-Прат, Испания — 220
8. Мюнхен, Германия — 211
9. Лондонский аэропорт Хитроу, Великобритания — 210
10. Лондон Гатвик, Великобритания — 200
11. Дублин, Ирландия — 193
12 Манчестер, Великобритания — 188
13 Милан Мальпенса, Италия — 188
14 Цюрих, Швейцария — 187
14 Анталия, Турция — 187
16. Пальма-де-Майорка, Испания — 185
17. Вена, Австрия — 182
18. Копенгаген Каструп, Дания — 176
19. Афины Элефтериос Венизелос, Греция — 169
20. Малага, Испания — 166
21. Париж Орли, Франция — 156
22. Лиссабон, Португалия — 153
23. Стамбул Сабиха Гекчен, Турция — 149
24. Осло Гардермуэн, Норвегия — 142
Чтобы составить рейтинг 50 аэропортов с наибольшим количеством стыковок, OAG учитывает как количество непосредственно обслуживаемых направлений, так и количество запланированных стыковок к международным рейсам и из них в самый загруженный день аэропорта.
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