Pepco объявила первые локации своих магазинов в торговых центрах Киева Сегодня 12:44 — Фондовый рынок

Pepco объявила первые локации своих магазинов в торговых центрах Киева

Pepco официально подтвердил, что Respublika Park и Retroville станут первыми торгово-развлекательными центрами в Киеве, где откроются магазины сети в рамках запланированного выхода на рынок Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании finance.ua.

Локация была выбрана благодаря их популярности среди покупателей, высокой посещаемости, удобной транспортной доступности и ориентированности на семьи — ключевую целевую аудиторию Pepco.

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ТРЦ Respublika Park

Площадь магазина в ТРЦ Respublika Park составит около 450 кв. м, а в ТРЦ Retroville — около 600 кв. м. Здесь будет представлен широкий ассортимент Pepco по доступным ценам: одежда, товары для дома, товары для детей, игрушки и сезонные новинки.

Ранее Pepco сообщила о планах начать работу в Украине во второй половине 2026 года и открыть первые магазины в Киеве, Черновцах, Тернополе и Мукачево.

«Выбор правильных локаций — это одно из важнейших решений при выходе на новый рынок. Respublika Park и Retroville — одни из ведущих торговых центров Киева, которые привлекают разнообразную аудиторию, удобно расположены и предлагают комфортные условия для семейных покупок. Именно поэтому они стали идеальным выбором для Pepco, ведь позволят сделать наше ценностное предложение доступным максимально широкому кругу украинских потребителей», — отметил Арсен Старченко, Country Manager, Pepco Ukraine.

Открытие первых локаций в Киеве — это составляющая более масштабной стратегии Pepco по укреплению присутствия в Украине. Вместе с открытием магазинов компания продолжает набор местных сотрудников и развитие операционных возможностей, закладывая основы для постепенного и устойчивого роста на новом рынке.

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