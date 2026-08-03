Видеокарты NVIDIA подорожают уже в третий раз с начала года Сегодня 06:17 — Фондовый рынок

NVIDIA снова повысит цены на свои видеокарты — это уже третье повышение цен с начала 2026 года. В этот раз стоимость графических ускорителей вырастет на 20−30%.

Об этом пишет тайваньское издание Economic Daily.

В начале года цены на видеокарты официально повысили на 10−15%, второе повышение произошло в мае и касалось только флагманских моделей RTX 5090. На этот раз корректировка коснется остальных видеокарт линейки GeForce.

Главная причина роста цен — постоянное удорожание памяти DRAM, GDDR6 и GDDR7. В частности, цена микросхемы GDDR7 на 3 ГБ уже достигла 60−70 долларов за штуку, тогда как цена стандартного 2-гигабайтного чипа пока составляет всего лишь 20 долларов.

Вслед за NVIDIA цены поднимут или уже подняли такие производители, как Samsung (около 20% цены на DRAM в третьем квартале), производители микросхем памяти Nanya Technology и Winbond Electronics, производители материнских плат ASUS, MSI и Gigabyte, а также другие производители электроники.

Производители видеокарт отмечают, что прогнозирование поставок памяти сократилось до одного месяца, из-за чего сложно планировать себестоимость продукции. По прогнозам, объемы поставок потребительской электроники в этом году сократятся на 10−20%, однако выручка вендоров останется стабильной — в значительной степени благодаря росту среднего чека.

В Китае, тем временем, всего за ночь подорожали видеокарты всех ценовых категорий — на 15−30%. При этом подорожали не только лишь видеокарты NVIDIA, да и AMD, также Intel Arc.

УНІАН По материалам:

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