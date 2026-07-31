АМКУ наложил на «Киевстар» штраф в 17,5 млн грн: компания планирует обжаловать решение в суде Сегодня 14:22 — Фондовый рынок

«Киевстар» получил штраф

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ЧАО «Киевстар» на 17,5 млн грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 30 июля.

Из-за чего наложили штраф

Причиной штрафа стало распространение информации, по мнению АМКУ, вводившей потребителей в заблуждение. Речь идет о рекламном сообщении мобильного оператора с утверждением «№ 1 скорость мобильного интернета».

Дело Антимонопольный комитет открыл в июне 2019 года после обращения компании lifecell, поданного в феврале того же года. В заявлении отмечалось, что такая реклама могла создавать у потребителей ошибочное впечатление о преимуществе «Киевстара» конкурентам.

Позиция «Киевстара»

В компании заявили, что не согласны с предварительными выводами АМКУ и считают их необоснованными.

В «Киевстаре» отметили, что рекламная коммуникация отвечала требованиям законодательства, а потребителям была доступна вся необходимая информация для правильного понимания рекламного сообщения.

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«Использование результатов исследований независимой международной компании Ookla, на которых основывалось рекламное утверждение „Киевстара“, для подтверждения маркетинговых утверждений является общепринятой практикой на мировом рынке электронных коммуникаций. „Киевстар“ применил именно такой подход, должным образом раскрыв информацию об источнике данных, периоде исследования и других существенных условиях использования его результатов», — заявили в компании.

В «Киевстаре» сообщили, что планируют обжаловать решение Антимонопольного комитета Украины в судебном порядке.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 30 июля 2026 года изменятся условия линейки тарифов IoT-решений для бизнеса. Так, для новых клиентов «Киевстара» станут недоступны некоторые тарифы.

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