Что ребенок должен знать о деньгах в 5, 10 и 16 лет Сегодня 08:02 — Личные финансы

Ребенок с копилкой

Навыки обращения с деньгами формируются задолго до первой зарплаты. Именно с детства закладывается отношение к расходам, сбережениям и ответственности за собственные финансовые решения. Эксперты советуют говорить о деньгах постепенно, учитывая возраст ребенка, ведь для каждого этапа развития есть свои темы и практические навыки.

Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем о возрастной периодизации — что должны знать дети о деньгах в разном возрасте.

3−5 лет: объясните, откуда берутся деньги

В дошкольном возрасте дети часто считают, что банковская карта или телефон могут «купить» во что бы то ни стало без ограничений. Поэтому важно объяснить, что деньги сначала нужно заработать, а уже потом они попадают на банковский счет или карту.

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Специалисты советуют использовать простые и наглядные примеры. Например, вместо непрозрачной копилки лучше выбрать стеклянную или пластиковую. Так ребенок сможет видеть, как накапливаются или тратятся деньги, и скорее поймет, что их количество не безгранично.

6−10 лет: первые карманные деньги и ценность собственного опыта

После начала обучения в школе ребенок постепенно учится самостоятельно распоряжаться деньгами. Именно в этот период можно ввести регулярные карманные деньги.

Эксперты рекомендуют выдавать их в фиксированной сумме, например, раз в неделю, а не как вознаграждение за хорошее поведение. Это помогает ребенку учиться планировать свои расходы.

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Полезной может стать система трех категорий:

расходы — на мелкие покупки и желания;

сбережения — на большую будущую покупку;

добрые дела — на благотворительность или подарки близким.

Не менее важно разрешить ребенку ошибаться. Если он потратит сразу все карманные деньги, психологи советуют не компенсировать эти расходы раньше времени. Такой опыт помогает лучше осознать ценность планирования бюджета.

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11−16 лет: банковская карта и первые уроки семейного бюджета

В подростковом возрасте все большее значение приобретают безналичные расчеты, поэтому эксперты советуют оформить ребенку банковскую карту и научить пользоваться ею ответственно.

Следует показать, как просматривать историю расходов в мобильном приложении, анализировать, сколько средств уходит на транспорт, развлечения или питание. Это поможет формировать навыки финансового планирования.

Также подростка полезно постепенно привлекать к ведению семейного бюджета. К примеру, можно показать счета за коммунальные услуги или поручить спланировать покупки продуктов для семьи на несколько дней в пределах определенной суммы. Такие практические задачи помогают понять реальную стоимость повседневных затрат и научиться ответственно распоряжаться денежными средствами.

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