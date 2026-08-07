Заработная плата, получаемая украинцами из-за границы, сократилась на 23,6% - НБУ Сегодня 13:00 — Финтех и Карты

Заработная плата, получаемая украинцами из-за границы, сократилась на 23,6% - НБУ

Объем частных денежных переводов снизился на 8,4% и составил 0,6 млрд долларов в июне.

Об этом говорится в данных НБУ , передают Українські Новини.

Заработная плата, получаемая украинцами из-за границы, сократилась на 23,6%; другие частные переводы, поступившие через официальные каналы, выросли на 8%.

В целом, денежные переводы, присланные официальными каналами, сократились на 5%, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 14,8% по сравнению с июнем прошлого года.

Всего за январь — июнь 2026 г. объемы денежных переводов сократились на 6,9%: чистая оплата труда снизилась на 21,3%, а частные трансферты выросли на 13,3%.

Объем частных денежных переводов в 2025 году уменьшился на 14,7% и составил 8 млрд долларов.

В 2024 году объемы частных денежных переводов снизились на 15,2% до 9,6 млрд долларов.

В 2023 году объемы частных денежных переводов уменьшились на 7,8% по сравнению с 2022 годом и составили 11,6 млрд долларов.

В 2021 году объемы денежных переводов в Украину увеличились на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.

В 2020 году объемы денежных переводов выросли на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.

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