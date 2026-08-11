ПриватБанк поделился деталями своего нового сервиса подписок Сегодня 13:00 — Финтех и Карты

Партнерские предложения являются основой подписки

ПриватБанк официально анонсировал запуск сервиса подписок, который объединит специальные цены и преимущества от партнеров банка с дополнительными финансовыми условиями для клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Подписки будут предусматривать дополнительные скидки на продукты, топливо, посылки и стриминговые сервисы, в частности кино и музыку. Кроме того, клиенты смогут получать сниженные, а в отдельных случаях нулевые тарифы на банковские операции и переводы.

«Мы предлагаем клиентам не просто банковскую карту, а новый формат пользования банком — подписку, которая объединяет финансовые преимущества со специальными предложениями от партнеров. Главная ценность подписки — в возможности экономить на сервисах, которыми люди пользуются каждый день. Для активного пользователя такая экономия может превышать стоимость самой подписки и давать экономию примерно до 1000 грн в месяц», — отметил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

В настоящее время продукт находится в стадии закрытого бета-тестирования. Для всех клиентов его планируют сделать доступным в сентябре 2026 года.

Какие преимущества будут иметь подписчики

Партнерские предложения являются основой подписки. Дополнительно клиенты будут получать более выгодные условия пользования банковскими продуктами, в частности, специальные тарифы, кэшбек, ставки, кредитные условия и другие финансовые преимущества.

В то же время, ПриватПодписка не является платой за базовое пользование банком.

Для клиентов, которым достаточно стандартных банковских услуг и которые не хотят пользоваться дополнительными предложениями партнеров, останется бесплатный уровень обслуживания. Для него ПриватБанк также отменяет ряд комиссий.

Читайте также ПриватБанк работает над подтверждением операций без SIM-карты и мобильной связи

«Подписка — это выбор клиента. Если человеку достаточно базовых банковских услуг, он может пользоваться бесплатным уровнем. Если клиент регулярно пользуется сервисами партнеров, подписка дает возможность получать их на специальных условиях и дополнительно пользоваться более выгодными банковскими предложениями», — пояснил Мусиенко.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что ПриватБанк готовит запуск платной подписки с дополнительными преимуществами для клиентов. Сервис будет предусматривать ежемесячную оплату, пользователи же будут получать более выгодные тарифы и дополнительные возможности. Предварительно после запуска будет доступно три варианта:

«Приват» — привычный и нынешний набор услуг и тарифов;

«Приват Pro» — 129 грн в месяц;

«Совместно Pro» — 300 грн в месяц.

Также мы рассказывали , что ПриватБанк добавил в приложение Приват24 сервис подачи налоговых деклараций плательщика единого налога. Теперь физические лица-предприниматели могут подавать отчетность непосредственно через мобильное приложение без использования дополнительных программ, бухгалтерских сервисов или посещения государственных учреждений. Новый сервис доступен для ФЛП 1-й, 2-й и 3-й групп.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.