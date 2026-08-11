0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПриватБанк поделился деталями своего нового сервиса подписок

Финтех и Карты
351
Партнерские предложения являются основой подписки
Партнерские предложения являются основой подписки
ПриватБанк официально анонсировал запуск сервиса подписок, который объединит специальные цены и преимущества от партнеров банка с дополнительными финансовыми условиями для клиентов.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Подписки будут предусматривать дополнительные скидки на продукты, топливо, посылки и стриминговые сервисы, в частности кино и музыку. Кроме того, клиенты смогут получать сниженные, а в отдельных случаях нулевые тарифы на банковские операции и переводы.
«Мы предлагаем клиентам не просто банковскую карту, а новый формат пользования банком — подписку, которая объединяет финансовые преимущества со специальными предложениями от партнеров. Главная ценность подписки — в возможности экономить на сервисах, которыми люди пользуются каждый день. Для активного пользователя такая экономия может превышать стоимость самой подписки и давать экономию примерно до 1000 грн в месяц», — отметил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.
В настоящее время продукт находится в стадии закрытого бета-тестирования. Для всех клиентов его планируют сделать доступным в сентябре 2026 года.
Место для вашей рекламы

Какие преимущества будут иметь подписчики

Партнерские предложения являются основой подписки. Дополнительно клиенты будут получать более выгодные условия пользования банковскими продуктами, в частности, специальные тарифы, кэшбек, ставки, кредитные условия и другие финансовые преимущества.
В то же время, ПриватПодписка не является платой за базовое пользование банком.
Для клиентов, которым достаточно стандартных банковских услуг и которые не хотят пользоваться дополнительными предложениями партнеров, останется бесплатный уровень обслуживания. Для него ПриватБанк также отменяет ряд комиссий.
Читайте также
«Подписка — это выбор клиента. Если человеку достаточно базовых банковских услуг, он может пользоваться бесплатным уровнем. Если клиент регулярно пользуется сервисами партнеров, подписка дает возможность получать их на специальных условиях и дополнительно пользоваться более выгодными банковскими предложениями», — пояснил Мусиенко.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что ПриватБанк готовит запуск платной подписки с дополнительными преимуществами для клиентов. Сервис будет предусматривать ежемесячную оплату, пользователи же будут получать более выгодные тарифы и дополнительные возможности. Предварительно после запуска будет доступно три варианта:
  • «Приват» — привычный и нынешний набор услуг и тарифов;
  • «Приват Pro» — 129 грн в месяц;
  • «Совместно Pro» — 300 грн в месяц.
Также мы рассказывали, что ПриватБанк добавил в приложение Приват24 сервис подачи налоговых деклараций плательщика единого налога. Теперь физические лица-предприниматели могут подавать отчетность непосредственно через мобильное приложение без использования дополнительных программ, бухгалтерских сервисов или посещения государственных учреждений. Новый сервис доступен для ФЛП 1-й, 2-й и 3-й групп.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ФинтехПриватБанкМобильный банкингПриват24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems