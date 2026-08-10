ПриватБанк готовится запустить платные подписки с лучшими тарифами и бонусами

ПриватБанк готовит запуск платной подписки с дополнительными преимуществами для клиентов. Сервис будет предусматривать ежемесячную оплату, взамен пользователи будут получать более выгодные тарифы и дополнительные возможности.
Для подписчиков предусмотрены более выгодные предложения кэшбэка, более высокие ставки по депозитам и немного лучшие условия по кредитным картам.
Также можно будет оплачивать без комиссии мобильную связь и коммунальные услуги. При этом оплата таких услуг во многих банках базовая опция без дополнительных условий.
Среди кредитных преимуществ — увеличение льготного периода на семь дней: с 55 до 62 дней.
Отмечается, что продукт только тестируется, и в дальнейшем могут быть изменения как в условиях, так и в тарифах. Но предварительно подписки не затрагивают один из ключевых упреков клиентов к ПриватБанку — комиссии при карточных переводах даже между собственными счетами (Универсальная — Карта для выплат).
Так что даже с платной подпиской пополнение собственной «Карты для выплат» с собственной карты «Универсальная» будет с комиссией.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что ПриватБанк разрабатывает решение, которое позволит осуществлять верификацию и подтверждение операций без использования телефонного номера, а только при наличии доступа в интернет.
Также мы рассказывали, что ПриватБанк добавил в приложение Приват24 сервис подачи налоговых деклараций плательщика единого налога. Теперь физические лица-предприниматели могут подавать отчетность непосредственно через мобильное приложение без использования дополнительных программ, бухгалтерских сервисов или посещения государственных учреждений. Новый сервис доступен для ФЛП 1-й, 2-й и 3-й групп.