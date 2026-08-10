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ПриватБанк готовится запустить платные подписки с лучшими тарифами и бонусами

Финтех и Карты
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Реклама неанонсированного сервиса в киевском метро
Реклама неанонсированного сервиса в киевском метро, kosht.media
ПриватБанк готовит запуск платной подписки с дополнительными преимуществами для клиентов. Сервис будет предусматривать ежемесячную оплату, взамен пользователи будут получать более выгодные тарифы и дополнительные возможности.
Об этом пишет Кошт.

Что известно о подписке ПриватБанка

Сервис пока официально не анонсирован. В то же время, банк уже запустил онлайн-рекламу без детальной информации об условиях подписки, а на рекламных бордах в метро указано название «Приват Подписки».
Параллельно сервис тестируют среди определенной группы с полным запретом на разглашение. Тем не менее, в социальных сетях уже есть некоторые детали будущей подписки.
Предварительно после запуска будет доступно три варианта:
  • «Приват» — привычный и нынешний набор услуг и тарифов;
  • «Приват Pro» — 129 грн в месяц;
  • «Совместно Pro» — 300 грн в месяц.
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Какие преимущества получат подписчики

Для подписчиков предусмотрены более выгодные предложения кэшбэка, более высокие ставки по депозитам и немного лучшие условия по кредитным картам.
Также можно будет оплачивать без комиссии мобильную связь и коммунальные услуги. При этом оплата таких услуг во многих банках базовая опция без дополнительных условий.
Среди кредитных преимуществ — увеличение льготного периода на семь дней: с 55 до 62 дней.
Отмечается, что продукт только тестируется, и в дальнейшем могут быть изменения как в условиях, так и в тарифах. Но предварительно подписки не затрагивают один из ключевых упреков клиентов к ПриватБанку — комиссии при карточных переводах даже между собственными счетами (Универсальная — Карта для выплат).
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Так что даже с платной подпиской пополнение собственной «Карты для выплат» с собственной карты «Универсальная» будет с комиссией.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что ПриватБанк разрабатывает решение, которое позволит осуществлять верификацию и подтверждение операций без использования телефонного номера, а только при наличии доступа в интернет.
Также мы рассказывали, что ПриватБанк добавил в приложение Приват24 сервис подачи налоговых деклараций плательщика единого налога. Теперь физические лица-предприниматели могут подавать отчетность непосредственно через мобильное приложение без использования дополнительных программ, бухгалтерских сервисов или посещения государственных учреждений. Новый сервис доступен для ФЛП 1-й, 2-й и 3-й групп.
По материалам:
Кошт
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