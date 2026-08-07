Какие преимущества у карты Premium Plus от ПриватБанк Сегодня 19:33 — Финтех и Карты

Какие преимущества у карты Premium Plus от ПриватБанк

Премиальная банковская карта это не только статус. На самом деле ее главная ценность заключается в практических преимуществах, которые способны экономить не только время, но и деньги.

Для регулярно путешествующих, активно пользующихся банковскими сервисами или осуществляющих крупные финансовые операции, премиальный пакет нередко становится выгоднее альтернативой отдельной оплате каждой услуги.

Примером премиальной карты может служить пакет Premium Plus от ПриватБанка

С ней вы получите: сбережения времени, комфорт и скорость во время путешествий, скидки, предложения, а также кэшбек. Выпуск этой карты бесплатный, а вот ежемесячное обслуживание составляет 400 грн.

Правда, деньги за обслуживание могут не взиматься, если вы будете ежемесячно рассчитываться картой в торговых сетях и интернете на сумму от 30 тыс. грн в месяц.

Учитываются расходы со всех ваших премиальных карт: основных, дополнительных, а также карт, открытых на доверенных лиц. При желании можно оплатить 600 грн и выбрать номер карты.

Также по этому пакету предоставляется льготный период до 55 дней на сумму до 800 тыс. гривен.

В премиальные услуги по пакету Premium Plus входят:

персональный банкир и чат с ним;

премиум-поддержка (помощь с заказом наличных денег, проверка выполнения условий доступа к аэропорт-сервисам, консультация по причинам отказов при платежах и т. п. );

); консьерж-сервис (качественное и быстрое решение личных вопросов: покупка билетов, регистрация на рейс, досуг, доставка еды или цветов и т. п. );

); аренда сейфов в банке;

бизнес-школа «Юниор-Банк» (дети premium-клиентов от 6 до 17 лет могут стать студентами этой бизнес-школы и получить знания и опыт от топ-менеджеров ПриватБанка);

страхование онлайн;

операции по ОВГЗ.

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