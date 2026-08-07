Какие преимущества у карты Premium Plus от ПриватБанк
В премиальные услуги по пакету Premium Plus входят:
- персональный банкир и чат с ним;
- премиум-поддержка (помощь с заказом наличных денег, проверка выполнения условий доступа к аэропорт-сервисам, консультация по причинам отказов при платежах
и т. п.);
- консьерж-сервис (качественное и быстрое решение личных вопросов: покупка билетов, регистрация на рейс, досуг, доставка еды или цветов
и т. п.);
- аренда сейфов в банке;
- бизнес-школа «Юниор-Банк» (дети premium-клиентов от 6 до 17 лет могут стать студентами этой бизнес-школы и получить знания и опыт от топ-менеджеров ПриватБанка);
- страхование онлайн;
- операции по ОВГЗ.
Топ-5 премиальных карт с привилегиями: какие преимущества могут получить ныне VIP-клиенты банков
Заработная плата, получаемая украинцами из-за границы, сократилась на 23,6% - НБУ
ПартнерскаяТОП банковских решений для ФЛП: когда эквайринг, РРО и бизнес карты в одном сервисе
НБУ обяжет банки информировать клиентов о статусе платежей
Топ-5 премиальных карт с привилегиями: какие преимущества могут получить ныне VIP-клиенты банков
Новые лимиты банков: кому заблокируют карты и переводы уже в августе
Как работает арест счетов военнообязанных мужчин