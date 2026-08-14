НБУ расширил круг абонентов Системы BankID — подробности Сегодня 15:12 — Финтех и Карты

НБУ расширил круг абонентов Системы BankID — подробности

Национальный банк Украины расширяет круг абонентов системы BankID НБУ и способствует стабильному росту спроса на дистанционные услуги в государственном и коммерческом секторах.

Об этом говорится в сообщении НБУ

За первое полугодие 2026 года пользователи Системы BankID НБУ осуществили 66 млн. успешных электронных идентификаций, что на 30% или на 15,2 млн. больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Подтверждает универсальность системы и ее способность интегрироваться в любую область для удобного взаимодействия с пользователями и то, что за первое полугодие этого года к ней присоединились восемь новых абонентов из разных сфер: образования, связи, ритейла, финтеха.

В частности, к системе подключен паспортный сервис ГП «ДОКУМЕНТ», пользователи которого будут верифицироваться через Систему BankID НБУ при записи в электронную очередь.

К системе в первом полугодии 2026 года подключились:

ООО «ТРИМОБ» (3Mob) — для верификации пользователей при предоставлении услуг связи;

ООО «ЗАКАЗ.ЮА» (zakaz.ua) и ООО «ГЛОВОАПП УКРАИНА» (Glovo) — для быстрой проверки возраста покупателей при доставке продуктов;

ООО «ФЕОДАЛ» (приложение «МоЕ») — для аутентификации пользователей при доступе к перечню собственных объектов недвижимого имущества и земельных участков;

три финансовые компании — для идентификации пользователей при предоставлении услуг онлайн-кредитования.

«Рост количества электронных идентификаций в Системе BankID НБУ и расширение круга ее абонентов демонстрируют постоянный спрос на безопасные инструменты дистанционного взаимодействия. Мы видим, что система является универсальным решением для различных сфер деятельности, а ее дальнейшее развитие способствует расширению доступа граждан к качественным цифровым сервисам — как государственным, так и коммерческим». инновационного развития Национального банка Ольга Василева.

Читайте также Как работала система BankID НБУ в I квартале 2025 года (инфографика)

Напомним, что в июне 2026 года в Системе BankID НБУ возобновились тарифы на услуги, предоставляемые Национальным банком ее коммерческим абонентам: банкам и другим юридическим лицам — владельцам коммерческих сервисов (это не касается пользователей системы — физических лиц). Это позволит покрывать операционные расходы по сопровождению системы и будет способствовать ее дальнейшему эффективному развитию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.