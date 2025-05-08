Как работала система BankID НБУ в I квартале 2025 года (инфографика) — Finance.ua
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Как работала система BankID НБУ в I квартале 2025 года (инфографика)

Валюта
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Как работала система BankID НБУ в I квартале 2025 года (инфографика)
Как работала система BankID НБУ в I квартале 2025 года (инфографика)
Благодаря системе BankID НБУ пользователи могут удобно и безопасно провести удаленную идентификацию и получить доступ к широкому спектру онлайн-услуг. Об этом пишет НБУ.
За этот период через Систему BankID НБУ было проведено более 27,2 миллионов успешных идентификаций.
Как работала система BankID НБУ в I квартале 2025 года (инфографика)
Это на 8% больше, чем в предыдущем квартале, что свидетельствует о растущем доверии и активном использовании сервиса.
В настоящее время Система BankID НБУ насчитывает 39 банков-идентификаторов и 110 абонентов — поставщиков услуг.
В течение I квартала 2025 года к системе в качестве нового абонента — поставщика услуг присоединилось одно небанковское финансовое учреждение.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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