Как работала система BankID НБУ в I квартале 2025 года (инфографика) — Finance.ua

Как работала система BankID НБУ в I квартале 2025 года (инфографика) Сегодня 15:45 — Валюта

Как работала система BankID НБУ в I квартале 2025 года (инфографика)

Благодаря системе BankID НБУ пользователи могут удобно и безопасно провести удаленную идентификацию и получить доступ к широкому спектру онлайн-услуг. Об этом пишет НБУ

За этот период через Систему BankID НБУ было проведено более 27,2 миллионов успешных идентификаций.

Это на 8% больше, чем в предыдущем квартале, что свидетельствует о растущем доверии и активном использовании сервиса.

В настоящее время Система BankID НБУ насчитывает 39 банков-идентификаторов и 110 абонентов — поставщиков услуг.

В течение I квартала 2025 года к системе в качестве нового абонента — поставщика услуг присоединилось одно небанковское финансовое учреждение.

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