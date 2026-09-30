Доллар и евро в октябре: прогноз курса и советы для ваших сбережений (видео)

В октябре на валютный рынок влияют ситуация на Ближнем Востоке, цены на нефть, решения ФРС и ЕЦБ, инфляционные процессы, состояние украинского бюджета и объемы международной помощи. Девальвационное давление на гривну будет сохраняться, однако у Национального банка будет достаточно ресурсов для поддержки курса.

Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев в видео на YouTube-канале «Минфин»

Два сценария для мировых рынков

По словам Козырева, одним из ключевых факторов для мировых рынков в октябре будет ситуация на Ближнем Востоке. В то же время важными событиями станут заседания ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам.

Эксперт рассматривает два основных сценария — условно положительный, при котором напряжение на Ближнем Востоке уменьшится, и отрицательный, предполагающий новую эскалацию и проблемы с безопасным судоходством.

Нефть

При положительном сценарии, предусматривающем снижение напряжения и разблокирование ключевых проливов, цены на нефть могут постепенно снижаться. В конце октября нефть может стоить $72−83 за баррель. В то же время, текущие колебания нефтяных котировок пока не свидетельствуют о сложившемся долгосрочном тренде.

Для валютного рынка важно и то, что Европа остается зависимой от цен на энергоносители. Если цены на энергоносители будут снижаться, это будет создавать условия для постепенного укрепления евро по отношению к доллару.

При негативном сценарии, когда напряжение на Ближнем Востоке будет сохраняться, а судоходство будет оставаться под угрозой, нефть может подорожать до $91−118 за баррель в октябре.

Что будет с парой евро/доллар

При положительном сценарии Козырев ожидает постепенного укрепления евро. Примерный коридор пары евро/доллар в октябре он определяет на уровне 1,14−1,17 доллара за евро. Наибольшие колебания могут наблюдаться на заседаниях ЕЦБ и ФРС 28 и 29 октября соответственно.

По негативному сценарию, на фоне удорожания энергоносителей, Козырев прогнозирует укрепление доллара. В этом случае пара евро/доллар может находиться в диапазоне 1,124−1,158 доллара за евро.

Какими будут ставки ЕЦБ и ФРС

При позитивном сценарии ЕЦБ, по мнению эксперта, 29 октября сохранит ставки на текущем уровне:

депозитная ставка — 2,5%;

ставка по операциям рефинансирования — 2,65%

ставка по маржинальным кредитам — 2,9%.

ФРС 28 октября может оставить ставку на уровне 3,75−4% годовых.

При негативном сценарии ЕЦБ, напротив, может повысить ставки. Эксперт прогнозирует:

депозитную ставку — до 2,75%;

ставку по операциям рефинансирования — до 2,9%;

ставку по маржинальным кредитам — до 3,15%.

ФРС в этом случае также может повысить ставку на 0,25 процентного пункта.

Что будет с золотом и серебром

При позитивном сценарии золото может оставаться дорогим из-за спроса со стороны центральных банков, которые продолжают использовать его для диверсификации резервов. В октябре цена золота будет находиться в районе $4260−4380 за унцию. Для серебра позитивный сценарий может означать постепенный рост на фоне активизации мировой экономики. Прогнозируемый диапазон на октябрь $61−75 за унцию.

При негатоивном сценарии волатильность золота, напротив, будет расти. Эксперт прогнозирует цену в пределах $4080−4630 за унцию, а дневные колебания могут достигать $65 за унцию. Для серебра отрицательный сценарий будет означать снижение спроса со стороны промышленности из-за ухудшения перспектив мировой экономики. В октябре его цена может составить $57−71 за унцию.

Что будет влиять на гривну

На украинский валютный рынок в октябре повлияют несколько основных факторов.

Первый — состояние государственного бюджета и размер бюджетного дефицита. На этом фоне правительство постарается привлекать дополнительное финансирование от международных партнеров, увеличивать налоговые поступления, сокращать часть расходов и активнее привлекать средства через ОВГЗ.

Второй фактор — международные резервы и интервенции НБУ на межбанковском рынке. Третий — инфляция и решение Национального банка.

Отдельно на валютный рынок будут влиять последствия российских обстрелов, а также поведение населения и бизнеса, покупающих и продающих валюту.

В сентябре Национальный банк повысил учетную ставку с 15,5 до 16% годовых. При дальнейшем ускорении инфляции НБУ может повысить ее еще на 0,5 процентных пункта до 16,5% годовых на заседании 29 октября. Если этого не произойдет в октябре, такое решение может быть на следующем заседании.

В то же время, международных резервов будет достаточно для поддержки гривны. До конца 2026 года эксперт прогнозирует их на уровне $38−52 млрд.

Каким будет курс доллара и евро в Украине

На межбанковском валютном рынке в октябре Козырев прогнозирует курс доллара в диапазоне 44,30−45,65 грн/$. Курс евро может составить 50,65−52,30 грн/€.

На наличном рынке цены продажи валюты в обменниках могут быть примерно на 15−25 копеек выше котировок на межбанке.

При этом девальвационное давление на гривну продолжится. В то же время, ресурсов НБУ будет достаточно для того, чтобы сдерживать резкие колебания курса.

Кроме того, эксперт ожидает, что в октябре население продолжит покупать больше валюты, чем продавать.

В чем держать сбережения

Для тех, кто находится в Украине, эксперт рекомендует распределять денежные сбережения следующим образом:

до 50% в гривневых инструментах: ОВГЗ, депозитах и ​​облигациях известных эмитентов;

до 50% в валютных инструментах.

Среди валютных сбережений эксперт предлагает следующую структуру:

около 45% - доллар;

около 48% - евро;

до 2% - швейцарский франк;

до 5% - золото.

Для тех, кто находится за границей и не планирует возвращаться в Украину в ближайшее время, эксперт предлагает до 50% сбережений держать в валюте страны пребывания — в том числе на депозитах или облигациях, а до 50% в валютных инструментах в долларах и евро. В то же время следует пересматривать структуру такого портфеля каждые полтора месяца в зависимости от ситуации на рынке.