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Jaguar Land Rover сократит около 12% штата из-за кризиса на авторынке

Технологии&Авто
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Финансовые показатели JLR существенно ухудшились
Финансовые показатели JLR существенно ухудшились
Jaguar Land Rover планирует сократить около 4 тыс. рабочих мест в течение следующих двух лет в рамках программы экономии на £1,7 млрд. Решение было принято на фоне резкого падения прибыли, последствий масштабной кибератаки, американских пошлин и усиления конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.
Об этом сообщает The Guardian.

Какие должности могут сократить

В Великобритании в Jaguar Land Rover работают около 34 тыс. человек. По данным источников издания, сокращения прежде всего затронут управленческие должности и сферы исследований и разработок, а не работников производства.
Компания рассчитывает упростить структуру управления и снизить уровень продаж, необходимый для выхода на безубыточность примерно до 300 тыс. автомобилей в год.

Прибыль JLR резко упала

Финансовые показатели JLR существенно ухудшились. Прибыль до налогообложения за прошлый год составила лишь £14 млн по сравнению с £2,5 млрд годом ранее. Кибератака, приведшая к остановке заводов компании, стоила автопроизводителю около £200 млн.
Дополнительным давлением стали пошлины США. Первоначально американская сторона установила тариф в 27,5% на британские автомобили, впоследствии его снизили до 10% в рамках торгового соглашения между Великобританией и США.
Для JLR американский рынок имеет большое значение, в частности для продаж Range Rover и Defender.
Компания также сталкивается с усилением конкуренции со стороны китайских производителей, наращивающих присутствие в Великобритании и Европе.
Британское правительство пока не планирует выделять бюджетные средства, чтобы предотвратить сокращения. В то же время, власти и руководство JLR должны обсудить ситуацию с представителями профсоюза Unite, которая настаивает на переподготовке и переводе работников на другие должности вместо принудительных увольнений.
По материалам:
Діло
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