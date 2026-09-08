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Киевстар завершил массовое отключение 3G в Украине

Технологии&Авто
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Отказ от 3G является распространенной мировой практикой развития мобильных сетей
Отказ от 3G является распространенной мировой практикой развития мобильных сетей
Киевстар завершил массовое отключение технологии 3G по всей Украине и направил высвободившийся частотный ресурс на развитие LTE-сети. Более 1 млн абонентов перешли на 4G, а доступный для этой технологии частотный ресурс вырос на 25%.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отказ от 3G — распространенная мировая практика развития мобильных сетей. Главной причиной такого процесса является значительно более высокая эффективность использования частотного спектра в 4G по сравнению с 3G.
По данным Глобальной ассоциации поставщиков мобильной связи (GSA), операторы во всем мире постепенно выводят 3G из строя, а Европа стала одним из лидеров этого процесса.

Киевстар поэтапно отказывался от 3G

Киевстар начал поэтапное сворачивание 3G еще в 2023 году. Процесс охватил все регионы Украины, а оператор позаботился о простых и комфортных условиях для абонентов. При необходимости они могли бесплатно заменить старую SIM-карту USIM с поддержкой 4G, а также обновить смартфон на акционных условиях в магазинах Киевстар.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что операторы приступили к пилотной эксплуатации сети 5G в Киеве на частоте 3500 МГц. Для подключения необходимо находиться в зоне покрытия, иметь смартфон с поддержкой 5G, USIM или eSIM-карту, актуальную версию операционной системы и соответствующие настройки устройства.
По материалам:
Finance.ua
Мобильный интернетКиевстар
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