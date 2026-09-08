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Xiaomi представила аккумулятор с вечной гарантией

Технологии&Авто
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Skynomad N90 Max
Skynomad N90 Max
Компания Xiaomi анонсировала новый аккумулятор Dragonscale (Longjia) для своих моделей внедорожников Skynomad.
Аккумулятор разработали в партнерстве с CALB и Sunwoda. По словам вице-генерального директора автомобильного подразделения Xiaomi Ли Сяошуаня, благодаря контролю сырья, оптимизированным технологиям производства и конструкции аккумулятор значительно превышает требования китайских национальных стандартов по сроку службы.
Компания заявила о вечной гарантии безопасности, которая распространяется на случаи самовозгорания и возгорания аккумулятора после столкновения.
Если аккумулятор самовозгорится из-за дефекта качества, Xiaomi обещает предоставить владельцу бесплатный автомобиль аналогичной комплектации и уровня отделки.
В случае пожара аккумулятора из-за столкновения или повреждения днища компания также берет на себя финансовые обязательства. Xiaomi обещает покрыть разницу между страховой выплатой и рыночной стоимостью автомобиля к страховому случаю.
Впрочем, у гарантии есть определенные условия. Она распространяется только на некоммерческие автомобили, принадлежащие первому владельцу. То есть под нее не подпадают автомобили сервисов совместных поездок, прокатные и б/у транспортные средства.
Кроме того, владельцы должны использовать подключенные автомобильные сервисы Xiaomi и обслуживать авто в официальных сервисных центрах компании.

Как Xiaomi защищает аккумулятор от возгорания

Dragonscale получил высоковольтные изоляторы со временем переключения в миллисекундах, а также резервные изоляционные материалы.
Еще одна технология — система управления аккумулятором Cloud BMS. По заявлениям производителей она постоянно контролирует состояние аккумуляторных элементов с помощью «облачных инспекторов» на основе искусственного интеллекта.
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Xiaomi утверждают, что благодаря этим технологиям аккумулятор может реагировать на инциденты и сбои за миллисекунды.
В ходе испытаний при температуре 55 °C и полном заряде аккумулятора компания заявила, что возгорание отдельных ячеек не распространялось на весь аккумуляторный блок.

Какие автомобили получат Dragonscale

Xiaomi Auto сообщила, что аккумулятор Dragonscale дебютирует вместе с линейкой внедорожников Skynomad EREV. Ожидается, что на старте им оснастят модели N90 и N70.
Пока неизвестно, устанавливают ли новый аккумулятор в седан SU7 или внедорожник YU7. Эти модели используют аккумуляторы CATL и BYD FinDreams.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобилиКроссоверXiaomi
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