Xiaomi представила аккумулятор с вечной гарантией

Компания Xiaomi анонсировала новый аккумулятор Dragonscale (Longjia) для своих моделей внедорожников Skynomad.
Аккумулятор разработали в партнерстве с CALB и Sunwoda. По словам вице-генерального директора автомобильного подразделения Xiaomi Ли Сяошуаня, благодаря контролю сырья, оптимизированным технологиям производства и конструкции аккумулятор значительно превышает требования китайских национальных стандартов по сроку службы.
Компания заявила о вечной гарантии безопасности, которая распространяется на случаи самовозгорания и возгорания аккумулятора после столкновения.
Если аккумулятор самовозгорится из-за дефекта качества, Xiaomi обещает предоставить владельцу бесплатный автомобиль аналогичной комплектации и уровня отделки.
В случае пожара аккумулятора из-за столкновения или повреждения днища компания также берет на себя финансовые обязательства. Xiaomi обещает покрыть разницу между страховой выплатой и рыночной стоимостью автомобиля к страховому случаю.
Впрочем, у гарантии есть определенные условия. Она распространяется только на некоммерческие автомобили, принадлежащие первому владельцу. То есть под нее не подпадают автомобили сервисов совместных поездок, прокатные и б/у транспортные средства.
Кроме того, владельцы должны использовать подключенные автомобильные сервисы Xiaomi и обслуживать авто в официальных сервисных центрах компании.
Как Xiaomi защищает аккумулятор от возгорания
Dragonscale получил высоковольтные изоляторы со временем переключения в миллисекундах, а также резервные изоляционные материалы.
Еще одна технология — система управления аккумулятором Cloud BMS. По заявлениям производителей она постоянно контролирует состояние аккумуляторных элементов с помощью «облачных инспекторов» на основе искусственного интеллекта.