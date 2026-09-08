В Украине усиливают контроль за «серыми» смартфонами: при импорте теперь декларируются IMEI-коды

Внедрение такого механизма должно противодействовать нелегальному импорту мобильного оборудования и повысить прозрачность рынка электроники. Его необходимость поддержали бизнес-ассоциации, представители общественности и импортеры средств связи.
На этапе ввоза таможня будет обеспечивать законность перемещения товаров и наличие данных об их IMEI.
Информация, сформированная во время таможенного оформления, будет использоваться для противодействия нелегальному обороту мобильного оборудования. Соответствующие государственные органы в пределах своих полномочий будут контролировать реализацию товаров на внутреннем рынке и будут реагировать на случаи их попадания в Украину по нелегальным каналам.