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В Украине усиливают контроль за «серыми» смартфонами: при импорте теперь декларируются IMEI-коды

Технологии&Авто
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Импорт смартфонов
Импорт смартфонов
С 4 сентября импортеры при ввозе мобильных телефонов в Украину должны подавать сведения об IMEI каждого устройства.
Новый механизм должен помочь бороться с нелегальным импортом и сделать рынок электроники более прозрачным, говорят в Государственной таможенной службе.
Теперь данные о международных идентификаторов мобильного оборудования будут вноситься в таможенную декларацию по установленному порядку. Рассказываем, как будет работать новое требование.

Как будут декларировать IMEI телефонов

При ввозе и декларировании товаров по кодам 8517 13 00 00 и 8517 14 00 00 согласно УКТ ВЭД в графе 31 таможенной декларации будет отмечено: «См. „электронный перечень“».
В то же время, сведения о международных идентификаторов мобильного оборудования (IMEI) каждого устройства будут вносить в графу 44 таможенной декларации под кодом «9113».
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Внедрение такого механизма должно противодействовать нелегальному импорту мобильного оборудования и повысить прозрачность рынка электроники. Его необходимость поддержали бизнес-ассоциации, представители общественности и импортеры средств связи.
На этапе ввоза таможня будет обеспечивать законность перемещения товаров и наличие данных об их IMEI.
Информация, сформированная во время таможенного оформления, будет использоваться для противодействия нелегальному обороту мобильного оборудования. Соответствующие государственные органы в пределах своих полномочий будут контролировать реализацию товаров на внутреннем рынке и будут реагировать на случаи их попадания в Украину по нелегальным каналам.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Смартфоны
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