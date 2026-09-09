XPeng запустила производство гуманоидов IRON — первый робот самостоятельно сошел с конвейера Сегодня 05:22 — Технологии&Авто

Первый робот уже самостоятельно сошел с конвейера

Китайская компания XPeng сообщила о запуске автоматизированной производственной линии для человекообразных роботов IRON.

По словам производителя, более 80% ключевых процессов на нем автоматизированы. Примечательно, что первый робот уже самостоятельно сошел с конвейера, что свидетельствует о переходе XPeng от разработки прототипов к реальному производству.

IRON впервые привлек внимание в прошлом году во время презентации XPeng. Его плавная походка настолько поразила зрителей, что некоторые предположили, будто внутри робота находится человек. Чтобы опровергнуть предположения, инженеры прямо на сцене продемонстрировали конструкцию его ноги.

XPeng готовит массовый выпуск роботов

Теперь производство IRON отлаживают на предприятии в Гуанчжоу. XPeng использует подходы к контролю качества, заимствованные из автомобильного производства. Компания планирует начать массовый выпуск роботов до конца 2026 года, а первые экземпляры будут сначала использовать в собственных магазинах и кампусах.

Продажи в Китае и других странах должны стартовать в 2027 году.

IRON оснащен 76 степенями свободы, причем по 21 приходится на каждую руку. За вычисление отвечают три собственных ИИ-чипа XPeng Turing с суммарной производительностью до 2250 TOPS.

Компания утверждает, что робот способен запускать модель Physical AI непосредственно на борту и выполнять задания без дистанционного управления человеком.

XPeng планирует производить до 1 млн роботов в год

Робототехническое подразделение XPeng недавно привлекло более $900 млн за отметки в $6,3 млрд. Компания хочет выйти на производство более 1000 роботов в месяц, а к 2030 году — до 1 млн в год.

На этом фоне XPeng, похоже, опережает Tesla, также работающую над человекоподобным роботом Optimus. Илон Маск ранее заявлял, что в 2026 году Tesla планирует производить около 10 000 Optimus, однако компания до сих пор не вышла на массовое производство и не продемонстрировала широкого практического применения своих роботов.

В то же время, запуск первого IRON с конвейера еще не означает начала массового производства. XPeng пока не поставила ни одного робота платному клиенту, поэтому реальная эффективность технологии в больших масштабах остается под вопросом.

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