За что водители могут получить штраф в 51 тыс. грн

Дело в том, что по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), мера наказания зависит от того, какое по счету совершено нарушение. Ведь с каждым новым эпизодом санкции становятся строже.
Самое легкое наказание предусмотрено за первое нарушение. В частности, водителю «светит»:
Штраф в 17 тысяч гривен.
Лишение права на управление транспортными средствами сроком на 1 год.
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При повторном нарушении за год штраф увеличится до 34 000 грн.
Кроме того:
Управлять транспортными средствами запретят на 3 года.
Альтернативное наказание — административный арест на 10 суток с лишением права вождения транспортными средствами сроком на 10 лет. А также с изъятием транспортного средства.
При третьем нарушении в течение года штраф будет составлять 51 000 грн.
При этом также предполагается:
Запрет на управление транспортными средствами на 10 лет.
Конфискация транспорта, имеющегося в собственности нарушителя.
Альтернативное наказание — административный арест на 15 суток с лишением права вождения транспортными средствами сроком на 10 лет. А также с конфискацией находящегося в частной собственности нарушителя транспортного средства.
В то же время мы писали, что в Украине снизился спрос на новые легковушки. В августе 2026 года украинцы приобрели около 5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 27% меньше, чем в августе 2025 года, и на 14% меньше, чем в июле 2026-го.