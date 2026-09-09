За что водители могут получить штраф в 51 тыс. грн Сегодня 06:53 — Технологии&Авто

За что водители могут получить штраф в 51 тыс. грн

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит только административная ответственность, однако существенная.

По законодательству штраф может составлять от 17 000 до 51 000 грн — в зависимости от тяжести нарушения.

с каждым новым эпизодом санкции становятся строже. Дело в том, что по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях ( КУоАП ), мера наказания зависит от того, какое по счету совершено нарушение. Ведь

Самое легкое наказание предусмотрено за первое нарушение. В частности, водителю «светит»:

Штраф в 17 тысяч гривен.

Лишение права на управление транспортными средствами сроком на 1 год.

На Finance.ua вы можете оформить туристическую страховку за границу за 5 минут ⚡

При повторном нарушении за год штраф увеличится до 34 000 грн.

Кроме того:

Управлять транспортными средствами запретят на 3 года.

У водителя могут изъять транспортное средство.

Читайте также Украинцы стали реже покупать новые авто: какие марки выбирают

Альтернативное наказание — административный арест на 10 суток с лишением права вождения транспортными средствами сроком на 10 лет. А также с изъятием транспортного средства.

При третьем нарушении в течение года штраф будет составлять 51 000 грн.

При этом также предполагается:

Запрет на управление транспортными средствами на 10 лет.

Конфискация транспорта, имеющегося в собственности нарушителя.

Альтернативное наказание — административный арест на 15 суток с лишением права вождения транспортными средствами сроком на 10 лет. А также с конфискацией находящегося в частной собственности нарушителя транспортного средства.

В то же время мы писали , что в Украине снизился спрос на новые легковушки. В августе 2026 года украинцы приобрели около 5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 27% меньше, чем в августе 2025 года, и на 14% меньше, чем в июле 2026-го.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.