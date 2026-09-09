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За что водители могут получить штраф в 51 тыс. грн

Технологии&Авто
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За что водители могут получить штраф в 51 тыс. грн
За что водители могут получить штраф в 51 тыс. грн
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит только административная ответственность, однако существенная.
По законодательству штраф может составлять от 17 000 до 51 000 грн — в зависимости от тяжести нарушения.
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Дело в том, что по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), мера наказания зависит от того, какое по счету совершено нарушение. Ведь с каждым новым эпизодом санкции становятся строже.
Самое легкое наказание предусмотрено за первое нарушение. В частности, водителю «светит»:
  • Штраф в 17 тысяч гривен.
  • Лишение права на управление транспортными средствами сроком на 1 год.
При повторном нарушении за год штраф увеличится до 34 000 грн.
Кроме того:
  • Управлять транспортными средствами запретят на 3 года.
  • У водителя могут изъять транспортное средство.
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Альтернативное наказание — административный арест на 10 суток с лишением права вождения транспортными средствами сроком на 10 лет. А также с изъятием транспортного средства.
При третьем нарушении в течение года штраф будет составлять 51 000 грн.
При этом также предполагается:
  • Запрет на управление транспортными средствами на 10 лет.
  • Конфискация транспорта, имеющегося в собственности нарушителя.
Альтернативное наказание — административный арест на 15 суток с лишением права вождения транспортными средствами сроком на 10 лет. А также с конфискацией находящегося в частной собственности нарушителя транспортного средства.
В то же время мы писали, что в Украине снизился спрос на новые легковушки. В августе 2026 года украинцы приобрели около 5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 27% меньше, чем в августе 2025 года, и на 14% меньше, чем в июле 2026-го.
По материалам:
Обозреватель
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