0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google Chrome переходит на двухнедельный цикл обновлений для усиления защиты

Технологии&Авто
51
Новый цикл обновлений является частью новой безопасности Chrome
Новый цикл обновлений является частью новой безопасности Chrome
Google вводит изменения в график выпуска обновлений браузера Chrome.
Об этом сообщает Engadget.
Начиная с версии 153, уже доступной для настольных компьютеров, Android и iOS, компания переходит к двухнедельному циклу обновлений вместо четырехнедельного, который действовал с 2021 года. Это означает, что новые функции и поправки будут появляться в стабильной версии каждые две недели, а не раз в месяц.

Обновления Chrome будут выходить чаще

Новый цикл обновлений является частью новой безопасности Chrome. Команда разработчиков привлекла автоматизированные инструменты искусственного интеллекта на базе Gemini для выявления и устранения уязвимостей, поиск которых раньше потребовал больше времени.
Сокращение временного интервала между обнаружением проблемы, созданием патча и его доставкой к конечным пользователям призвано более эффективно защищать от оперативных угроз.
Кроме того, более частый выпуск исправлений уменьшит размер самих обновлений, что ускорит их загрузку и установку.

Google оставила альтернативный канал обновлений

Для тех компаний или пользователей, которые не готовы переходить на двухнедельный цикл, Google оставляет альтернативу канал Extended Stable. Он предусматривает еженедельные выпуски поправок безопасности и обновление основных функций каждые два месяца.
Согласно новому графику, следующая версия Chrome 154 уже запланирована на 22 сентября и находится в стадии бета-тестирования.
По материалам:
mezha.media
GoogleGoogle ChromeТехнологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems