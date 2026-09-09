Google Chrome переходит на двухнедельный цикл обновлений для усиления защиты Сегодня 22:34 — Технологии&Авто Новый цикл обновлений является частью новой безопасности Chrome

Google вводит изменения в график выпуска обновлений браузера Chrome.

Об этом сообщает Engadget.

Начиная с версии 153, уже доступной для настольных компьютеров, Android и iOS, компания переходит к двухнедельному циклу обновлений вместо четырехнедельного, который действовал с 2021 года. Это означает, что новые функции и поправки будут появляться в стабильной версии каждые две недели, а не раз в месяц.

Обновления Chrome будут выходить чаще

Новый цикл обновлений является частью новой безопасности Chrome. Команда разработчиков привлекла автоматизированные инструменты искусственного интеллекта на базе Gemini для выявления и устранения уязвимостей, поиск которых раньше потребовал больше времени.

Сокращение временного интервала между обнаружением проблемы, созданием патча и его доставкой к конечным пользователям призвано более эффективно защищать от оперативных угроз.

Кроме того, более частый выпуск исправлений уменьшит размер самих обновлений, что ускорит их загрузку и установку.

Google оставила альтернативный канал обновлений

Для тех компаний или пользователей, которые не готовы переходить на двухнедельный цикл, Google оставляет альтернативу канал Extended Stable. Он предусматривает еженедельные выпуски поправок безопасности и обновление основных функций каждые два месяца.