ТОП-5 новых и подержанных бензиновых авто, которые покупают в Украине

Бензиновые автомобили продолжают пользоваться спросом среди украинцев: в августе в автопарк страны добавились 12,8 тыс. машин с бензиновыми двигателями. В то же время, общее количество таких авто сократилось на 2% по сравнению с августом прошлого года.
Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользовались:
Skoda Octavia — 221 авто;
Hyundai Tucson — 173;
Mazda CX5 — 120;
Skoda Kodiaq — 109;
Skoda Karoq — 93.
Среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей лидерами стали:
Volkswagen Tiguan — 682 авто;
Nissan Rogue — 656;
Volkswagen Golf — 645;
Audi Q5 — 583;
Audi A4 — 342.
Ранее мы сообщали, что МВД хочет хранить в специальном реестре персональные данные водителей, информацию об выданных или потерянных удостоверениях, результатах экзаменов и т. д. Информацию об обучении в автошколе также будут связывать с данными о сдаче экзаменов.