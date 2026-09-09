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ТОП-5 новых и подержанных бензиновых авто, которые покупают в Украине

Технологии&Авто
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Автомобиль осенью
Автомобиль осенью
Бензиновые автомобили продолжают пользоваться спросом среди украинцев: в августе в автопарк страны добавились 12,8 тыс. машин с бензиновыми двигателями. В то же время, общее количество таких авто сократилось на 2% по сравнению с августом прошлого года.
Об этом пишет «Укравтопром».

Какие бензиновые авто покупали чаще всего

По данным Укравтопрома, из 12,8 тыс. бензиновых авто, пополнивших украинский автопарк в августе, 1,9 тыс. были новыми. Их количество уменьшилось на 14% в годовом исчислении.
Еще 10,9 тыс. авто были подержанными — этот показатель остался на уровне прошлого года.
Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользовались:
  • Skoda Octavia — 221 авто;
  • Hyundai Tucson — 173;
  • Mazda CX5 — 120;
  • Skoda Kodiaq — 109;
  • Skoda Karoq — 93.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ
Среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей лидерами стали:
  • Volkswagen Tiguan — 682 авто;
  • Nissan Rogue — 656;
  • Volkswagen Golf — 645;
  • Audi Q5 — 583;
  • Audi A4 — 342.
Ранее мы сообщали, что МВД хочет хранить в специальном реестре персональные данные водителей, информацию об выданных или потерянных удостоверениях, результатах экзаменов и т. д. Информацию об обучении в автошколе также будут связывать с данными о сдаче экзаменов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авторынок УкраиныАвтоУкравтопромПодержанные авто
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