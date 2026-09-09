ТОП-5 новых и подержанных бензиновых авто, которые покупают в Украине Сегодня 20:02 — Технологии&Авто Автомобиль осенью

Бензиновые автомобили продолжают пользоваться спросом среди украинцев: в августе в автопарк страны добавились 12,8 тыс. машин с бензиновыми двигателями. В то же время, общее количество таких авто сократилось на 2% по сравнению с августом прошлого года.

Об этом пишет «Укравтопром».

Какие бензиновые авто покупали чаще всего

По данным Укравтопрома, из 12,8 тыс. бензиновых авто, пополнивших украинский автопарк в августе, 1,9 тыс. были новыми. Их количество уменьшилось на 14% в годовом исчислении.

Еще 10,9 тыс. авто были подержанными — этот показатель остался на уровне прошлого года.

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Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользовались:

Skoda Octavia — 221 авто;

Hyundai Tucson — 173;

Mazda CX5 — 120;

Skoda Kodiaq — 109;

Skoda Karoq — 93.

Создано с помощью ИИ

Среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей лидерами стали:

Volkswagen Tiguan — 682 авто;

Nissan Rogue — 656;

Volkswagen Golf — 645;

Audi Q5 — 583;

Audi A4 — 342.