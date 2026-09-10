ChatGPT научился превращать эскизы в реалистичные изображения 10.09.2026, 02:13 — Технологии&Авто Обновленная система генерации изображений ChatGPT Images 2.5

OpenAI представила обновленную систему генерации изображений ChatGPT Images 2.5, а вместе с ней запустила новую функцию Sketch.

Возможности Sketch

Sketch позволяет пользователям сначала нарисовать простой эскиз непосредственно в ChatGPT, а затем описать, как должно выглядеть готовое изображение. ИИ превращает даже очень простой рисунок в детализированное изображение в соответствии с заданными инструкциями.

Функцию можно запустить командой «@Sketch» в чате. Кроме того, пользователи могут указывать непосредственно на отдельные элементы готового изображения и описывать изменения, которые необходимо внести.

Улучшение в Images 2.5

По словам OpenAI, Images 2.5 улучшили естественность освещения и детализацию текстур, а также способность модели выполнять последовательные инструкции при редактировании изображений.

Компания также заявляет, что генерация стала до 50% более быстрой по сравнению с Images 2.0.