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ChatGPT научился превращать эскизы в реалистичные изображения

Технологии&Авто
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Обновленная система генерации изображений ChatGPT Images 2.5
Обновленная система генерации изображений ChatGPT Images 2.5
OpenAI представила обновленную систему генерации изображений ChatGPT Images 2.5, а вместе с ней запустила новую функцию Sketch.

Возможности Sketch

Sketch позволяет пользователям сначала нарисовать простой эскиз непосредственно в ChatGPT, а затем описать, как должно выглядеть готовое изображение. ИИ превращает даже очень простой рисунок в детализированное изображение в соответствии с заданными инструкциями.
Функцию можно запустить командой «@Sketch» в чате. Кроме того, пользователи могут указывать непосредственно на отдельные элементы готового изображения и описывать изменения, которые необходимо внести.

Улучшение в Images 2.5

По словам OpenAI, Images 2.5 улучшили естественность освещения и детализацию текстур, а также способность модели выполнять последовательные инструкции при редактировании изображений.
Компания также заявляет, что генерация стала до 50% более быстрой по сравнению с Images 2.0.
ChatGPT Images 2.5 уже доступен в ChatGPT, ChatGPT Work и Codex на компьютерах, смартфонах и вебверсии.
По материалам:
mezha.media
ChatGPTOpenAIЧат ботИИ
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