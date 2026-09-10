Samsung прекращает поддержку двух смарт-часов Galaxy Watch Сегодня 22:11 — Технологии&Авто Galaxy Watch 4

Компания Samsung официально завершила программную поддержку смарт-часов Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, представленных в августе 2021 года.

Эти модели больше не получают обновлений безопасности и новых версий программного обеспечения, что подтверждается сентябрьским бюллетенем безопасности за 2026 год , где они отсутствуют в списке устройств.

Galaxy Watch 4 получили четыре обновления ОС

Galaxy Watch 4 стали первыми часами Samsung, перешедшими из собственной системы Tizen на платформу Wear OS.

Компания обещала 4 поколения обновлений ОС и 5 лет обновлений безопасности и выполнила это обещание: пользователи получили Wear OS 3.5 с One UI Watch 4.5, Wear OS 4 с One UI 5 Watch, Wear OS 5 с One UI 6 Watch и финальное обновление Wear OS 6 с One UI.

Часы продолжат работать

Несмотря на завершение поддержки, устройства по-прежнему остаются работоспособными, однако больше не будет доступа к новым функциям и актуальным исправлениям безопасности. Это может повлиять на долгосрочное использование, ведь отсутствие обновлений повышает риск обнаружения новых уязвимостей.

Летом этого года Samsung представила новые модели Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2, ставшие первыми часами компании, оснащенными платформой Qualcomm Snapdragon. Предыдущие модели работали на чипах Exynos собственного производства.