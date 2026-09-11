Какие дизельные авто покупают украинцы
- Renault Duster — 200 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 122 ед.
- Volkswagen Touareg — 90 ед.
- Škoda Kodiaq — 71 ед.
- Toyota Hilux — 46 ед.
- Škoda Octavia — 281 ед.
- Renault Megane — 274 ед.
- Nissan Qashqai — 234 ед.
- Volkswagen Passat — 180 ед.
- Hyundai Santa Fe — 149 ед.
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