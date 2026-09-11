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Какие дизельные авто покупают украинцы

Технологии&Авто
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Какие дизельные авто покупают украинцы
Какие дизельные авто покупают украинцы
В течение августа в Украине зарегистрировали около 4,4 тысяч автомобилей с дизельными силовыми установками.
Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «УкрАвтопром «.
Из общего количества 867 единиц составляли новые автомобили (-21%), а 3512 — подержанные, ввезенные из-за границы (-10%).
В рейтинге новых дизельных машин преобладают кроссоверы и внедорожники — они заняли четыре из пяти первых мест. Наибольшим спросом пользовался Renault Duster, почти вдвое опередивший Toyota Land Cruiser Prado (второе место в рейтинге).
ТОП-5 новых дизельных легковушек:
  1. Renault Duster — 200 ед.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 122 ед.
  3. Volkswagen Touareg — 90 ед.
  4. Škoda Kodiaq — 71 ед.
  5. Toyota Hilux — 46 ед.
Среди подержанных дизельных авто, ввезенных из-за рубежа, преобладают европейские модели, а лидируют «народные» Škoda Octavia и Renault Megane.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
  1. Škoda Octavia — 281 ед.
  2. Renault Megane — 274 ед.
  3. Nissan Qashqai — 234 ед.
  4. Volkswagen Passat — 180 ед.
  5. Hyundai Santa Fe — 149 ед.
По материалам:
Finance.ua
Авто
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