Когда авто не разрешат зарегистрировать: 7 причин для отказа в сервисном центре Сегодня 06:34 — Технологии&Авто Проверка перед регистрацией автомобиля

Приобрести автомобиль еще не значит без проблем зарегистрировать его на себя. Если машина находится в розыске, под арестом, имеет поддельные документы или проблемы с идентификационными номерами, в проведении регистрационного действия могут отказать.

Главный сервисный центр МВД и Экспертная служба МВД объяснили , что именно проверяют при оформлении транспортного средства и какие обстоятельства могут стать основанием для отказа.

Когда авто не зарегистрируют

При государственной регистрации работники сервисного центра МВД проверяют документы, информацию в государственных реестрах и наличие установленных ограничений.

Основанием для отказа в проведении регистрационного действия могут быть:

нахождение транспортного средства в розыске;

арест или иное установленное законом ограничение;

статус вещественного доказательства в уголовном производстве;

уничтожение, изменение или подделка идентификационных номеров;

несоответствие данных автомобиля документам или государственным реестрам;

признаки подлога документов;

предоставление недостоверных документов или сведений;

другие основания, определенные законодательством.

Поэтому перед покупкой б/у автомобиля важно проверить не только его техническое состояние, но и документы, идентификационные номера и информацию о транспортном средстве.

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Что проверяют перед регистрацией

Экспертное исследование и государственная регистрация — это разные этапы. В ходе экспертного исследования специалисты проверяют транспортное средство и документы на него. В частности, в предусмотренных случаях исследуются идентификационные номера двигателя, а также проверяются документы на признаки подлога.

По результатам формируется заключение экспертного исследования.

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В то же время, во время государственной регистрации работники сервисного центра МВД отдельно проверяют документы, данные в реестрах и наличие ограничений.

Если фактические данные автомобиля не совпадают с документами или информацией в реестрах, производится дополнительная проверка. Специалисты устанавливают причины несоответствий и проверяют, нет ли признаков изменения, уничтожения или подлога идентификационных номеров или документов.

Какие документы нужны

Точный список документов зависит от вида регистрационного действия, экспертного исследования и происхождения транспортного средства.

В зависимости от ситуации могут потребоваться:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

документы, подтверждающие правомерность приобретения, получения или ввоза автомобиля;

иностранные регистрационные документы — для ввезенных транспортных средств;

документы, подтверждающие полномочия представителя.

Отсутствие одного документа не означает автоматического отказа в проведении экспертного исследования. Однако если предоставленных документов, сведений или самого транспортного средства недостаточно для обоснованного заключения, эксперт может запросить дополнительные материалы.