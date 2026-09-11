Когда авто не разрешат зарегистрировать: 7 причин для отказа в сервисном центре

Приобрести автомобиль еще не значит без проблем зарегистрировать его на себя. Если машина находится в розыске, под арестом, имеет поддельные документы или проблемы с идентификационными номерами, в проведении регистрационного действия могут отказать.
Главный сервисный центр МВД и Экспертная служба МВД объяснили, что именно проверяют при оформлении транспортного средства и какие обстоятельства могут стать основанием для отказа.
Когда авто не зарегистрируют
При государственной регистрации работники сервисного центра МВД проверяют документы, информацию в государственных реестрах и наличие установленных ограничений.
Основанием для отказа в проведении регистрационного действия могут быть:
нахождение транспортного средства в розыске;
арест или иное установленное законом ограничение;
статус вещественного доказательства в уголовном производстве;
уничтожение, изменение или подделка идентификационных номеров;
несоответствие данных автомобиля документам или государственным реестрам;
признаки подлога документов;
предоставление недостоверных документов или сведений;
другие основания, определенные законодательством.
Поэтому перед покупкой б/у автомобиля важно проверить не только его техническое состояние, но и документы, идентификационные номера и информацию о транспортном средстве.
Что проверяют перед регистрацией
Экспертное исследование и государственная регистрация — это разные этапы. В ходе экспертного исследования специалисты проверяют транспортное средство и документы на него. В частности, в предусмотренных случаях исследуются идентификационные номера двигателя, а также проверяются документы на признаки подлога.
По результатам формируется заключение экспертного исследования.
В то же время, во время государственной регистрации работники сервисного центра МВД отдельно проверяют документы, данные в реестрах и наличие ограничений.
Если фактические данные автомобиля не совпадают с документами или информацией в реестрах, производится дополнительная проверка. Специалисты устанавливают причины несоответствий и проверяют, нет ли признаков изменения, уничтожения или подлога идентификационных номеров или документов.
Какие документы нужны
Точный список документов зависит от вида регистрационного действия, экспертного исследования и происхождения транспортного средства.
В зависимости от ситуации могут потребоваться:
документ, удостоверяющий личность;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
свидетельство о регистрации транспортного средства;
документы, подтверждающие правомерность приобретения, получения или ввоза автомобиля;
иностранные регистрационные документы — для ввезенных транспортных средств;
Отсутствие одного документа не означает автоматического отказа в проведении экспертного исследования. Однако если предоставленных документов, сведений или самого транспортного средства недостаточно для обоснованного заключения, эксперт может запросить дополнительные материалы.
Подробный перечень документов в зависимости от конкретного регистрационного действия можно посмотреть на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.