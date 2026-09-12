ТОП-5 самых лучших французских авто всех времен (фото) Сегодня 06:08 — Технологии&Авто Лучшие французские авто всех времен, Фото: magnific

Французские производители не боялись экспериментировать: одни создавали доступные машины для миллионов водителей, другие — роскошные гран-туреры и гоночные автомобили, становившиеся легендами автоспорта. В пятерку самых выдающихся французских автомобилей разных эпох вошли модели, оставившие заметный след в истории.

Об этом пишет Autocar.

Alpine A110

Оригинальная Alpine A110 дебютировала в 1961 году и стала автомобилем, фактически сформировавшим репутацию марки Alpine.

Небольшой спортивный автомобиль получил легкий кузов из стеклопластика и заднее расположение двигателя Renault.

Такая конструкция обеспечивала хорошее сцепление с дорогой, что особенно ценилось в ралли.

Alpine A110

Впоследствии мощность отдельных версий возросла до примерно 138 л. с. A110 преуспела в автоспорте и оставалась в производстве до 1977 года.

В общей сложности было выпущено более 8 тысяч таких автомобилей. Помимо Франции модель собирали в ряде других стран, в том числе Испании, Бразилии и Мексике.

Bugatti Type 35

Bugatti Type 35 появился в 1924 году и стал одним из известнейших гоночных автомобилей первой половины ХХ века.

Первые версии оснащали 2-литровым рядным восьмицилиндровым двигателем, однако впоследствии появились более мощные модификации с нагнетателем и моторами объемом до 2,3 литра.

Bugatti Type 35

Автомобиль весил около 750 кг, а мощность отдельных дорожных версий достигала примерно 138 л. с.

За время своей спортивной карьеры разные модификации Type 35 одержали более двух тысяч побед в гонке.

Еще одной характерной особенностью модели стали легкосплавные колеса с восемью спицами, в конструкцию которых были встроены тормозные барабаны.

Citroën 2CV

Citroën 2CV стал одним из самых массовых и узнаваемых французских автомобилей ХХ века.

Проект модели разрабатывался еще до Второй мировой войны. Часть ранних прототипов пришлось скрывать, чтобы они не попали в руки германских оккупационных войск.

Citroën 2CV

Серийный 2CV был представлен в 1948 году. Поначалу покупатели отнеслись к необычному автомобилю достаточно сдержанно, однако постепенно его простота, неприхотливость и мягкая подвеска сделали модель необычайно популярной.

Автомобиль оснащали двухцилиндровыми оппозитными двигателями воздушного охлаждения. В более поздних версиях рабочий объем вырос до 602 куб. см, а максимальная мощность — примерно до 31 л. с.

Производство 2CV продолжалось до 1990 года. За это время было выпущено около 3,8 млн. автомобилей.

Citroën C6

Citroën C6 стал одной из самых смелых французских моделей начала XXI века.

Автомобиль вышел на рынок в 2005 году и заметно отличался от более сдержанных конкурентов Audi, BMW и Mercedes-Benz.

Среди самых необычных деталей C6 — вогнутое заднее стекло и характерный силуэт, в котором прослеживались мотивы легендарного Citroën CX.

Citroën C6

Особое внимание инженеры уделили комфорту. Модель получила электронно управляемую гидропневматическую подвеску Hydractive, обеспечивающую чрезвычайно плавный ход.

Еще до начала серийного производства одним из C6 пользовался тогдашний президент Франции Жак Ширак.

Facel Vega HK500

Facel Vega поначалу была кузовным ателье, но в 1950-х годах компания начала производить собственные автомобили. Одной из известнейших моделей стал HK500, который представили в 1958 году.

Роскошный гран-турер оснащали американским 6,0-литровым двигателем V8 Chrysler.

Мощность отдельных версий достигала около 360 л. с., что делало HK500 одним из самых мощных европейских дорожных автомобилей своей эпохи.

Facel Vega HK500

В то же время модель создавали не только ради скорости. Большое значение уделяли комфорту и отделке салона.

Интересно, что приборная панель, напоминавшая натуральное дерево, на самом деле была металлической — деревянный рисунок наносили с помощью покраски.