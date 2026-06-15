Украина за пять месяцев сократила импорт электрогенераторов на 33,3% Сегодня 12:24 — Энергетика

Импорт в Украину электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей в январе-мае 2026 года сократился на 33,3% по сравнению с тем же периодом 2025 года — до $421,7 млн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы.

Согласно статданным, в частности, в мае-2026 ввоз этого оборудования сократился на 46% по сравнению с маем-2025, но несколько увеличился по сравнению с апрелем-2026 — до $62,4 млн.

Чаще всего в январе-мае электрогенераторы и преобразователи ввозили из Чехии (19,9% общего экспорта этой продукции, или $83,9 млн), Китая (19,7%, $82,9 млн) и Турции (16,5%, $69,5 млн), тогда как в прошлом году это были Чехия ($120 млн) ($78,8,3млн).

Экспорт электрогенераторов из Украины за этот период был несущественным — $2,3 млн, преимущественно в Латвию.

В то же время, согласно данным Гостаможслужбы, за пять месяцев текущего года более чем в 2,4 раза увеличился импорт электрических двигателей и генераторов — до $486,6 млн, в частности, в мае они ввезены на $120,1 млн — в 2,4 раза больше мая-2025.

Основным поставщиком этой техники, как и в прошлом году, является Китай (93% импорта за январь-май).

Кроме того, импорт в Украину электрических аккумуляторов и сепараторов к ним за этот период увеличился в 3,8 раза — до $1,47 млрд, в основном их завозили из Китая ($1,31 млрд, или 89,3%), а также из Чехии ($35,3 млн) и Латвии ($17,4 млн).

Крупнейшими поставщиками были

Китай с долей 75,9% ($290,6млн),

Тайвань с 5,8% ($22 млн)

Вьетнам — 4,3% ($16,5 млн).

В мае ввоз этой техники вырос в 3,5 раза по сравнению с маем-2025 и на 9,7% с апрелем-2026 — до $333 млн.

Куда экспортировала

Украина экспортировала за пять месяцев аккумуляторы на $18,1 млн, преимущественно в Польшу, Францию ​​и Германию, тогда как в прошлом году экспорт составлял $20,7 млн ​​в эти страны.

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