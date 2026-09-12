Lenovo представила новые мощные ноутбуки (фото) Сегодня 05:01 — Технологии&Авто Lenovo представила новые ноутбуки

Lenovo анонсировала новые ноутбуки с супер-SoC NVIDIA RTX Spark Yoga Pro 9n и Yoga 9n 2-в-1.

Об этом пишет VideoCardz.

Что предлагает Lenovo Yoga Pro 9n

SoC RTX Spark объединяет графический профессор Blackwell RTX и центральный процессор Grace с унифицированной памятью LPDDR5X.

В частности, Yoga Pro 9n может быть сконфигурирован с объемом памяти до 128 ГБ со скоростью 9400 МТ/с.

Lenovo Yoga Pro 9n

Графический процессор Blackwell RTX содержит до 6144 ядер CUDA и работает с TDP от 45 до 80 Вт.

Вторая конфигурация предлагает 5120 ядер, 18-ядерный процессор Grace и поддерживает до 64 ГБ унифицированной памяти.

Yoga Pro 9n получил 15,3″ OLED-панель PureSight Pro

Yoga Pro 9n получил 15,3″ OLED-панель PureSight Pro с разрешением 2560×1600 и переменной частотой обновления от 48 до 165 Гц.

Lenovo также заявляет о пиковой яркости HDR 1100 болт и 100% охвате sRGB и P3. Вес ноутбука составляет от 1,65 кг, а корпус толщиной 16,7 мм.

Lenovo Yoga Pro 9n

Lenovo также предусмотрела 2 слота M.2 2242 с поддержкой SSD до 4 ТВ. Один слот поддерживает накопители PCIe 4.0, а второй — PCIe 5.0.

Ноутбук имеет батарею емкостью 92,5 Вт·ч, адаптер питания мощностью 140 Вт и систему охлаждения мощностью 80 Вт.

Также предусмотрены HDMI 2.1, два порта USB4, два порта USB-A 10 Гбит/c и устройство для карт памяти UHS-II SD.

Что предлагает Lenovo Yoga 9n 2-в-1

Этот ноутбук-трансформер также использует RTX Spark, однако объем унифицированной памяти ограничен 64 ГБ.

Устройство предлагает 16″ сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2880×1800 и изменяющейся частотой обновления от 30 до 120 Гц.

Вес ноутбука составляет 1,94 кг. Он получил аккумулятор емкостью 99,9 Вт·ч и TDP 70 Вт.

Lenovo Yoga 9n 2-в-1