Dacia презентовала недорогой электрокроссовер Spring (фото) Сегодня 04:19 — Технологии&Авто Электрокроссовер Dacia Spring

Румынский автомобильный бренд Dacia, входящий в состав французской группы Renault, представил второе поколение своего доступного и массового электромобиля Spring. Премьера новинки стала первым этапом масштабной стратегической программы марки до 2030 года, предусматривающей выход четырех полностью электрических моделей следующего поколения.

Об этом пишет «Автоцентр».

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Благодаря новым программам проектирования весь процесс создания машины занял менее 2 лет.

Серийная сборка кроссовера для европейского рынка развернута на модернизированном заводе Novo Mesto в Словении.

Электрокроссовер Dacia Spring

Новый Spring выстроен на базе передовой компактной электрической архитектуры RG-EV small platform от материнского концерна Renault.

Инженерам удалось расширить кросс-хэтчбек сразу на 180 мм, что обеспечило машине гораздо более устойчивую и прочную посадку на дороге, а также существенно прибавило свободное пространство в плечах для водителя и пассажиров.

Дизайн обновленного Dacia Spring

Дизайн экстерьера получил строгие геометрические формы с черными декоративными глянцевыми панелями на носу и корме, которые визуально объединяют блоки светодиодной LED-оптики в стилистике нового брендового логотипа Dacia Link.

Дизайн экстерьера получил строгие геометрические формы

Салон укомплектовали 7-дюймовым цифровым щитком приборов, автоматическим электрическим ручным тормозом, а более дорогие комплектации получают 10,1-дюймовый центральный тачскрин мультимедийной системы Media Nav Live с беспроводным Apple CarPlay и Android Auto.

Салон Dacia Spring

Движущей силой вездехода выступает новый электрический двигатель мощностью 82 л.с. (60 кВт) и 175 Нм крутящего момента, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 12,1 секунд при максимальной скорости в 130 км/ч.

Питание обеспечивает высокоэффективная литий-железо-фосфатная (LFP) аккумуляторная батарея полезной емкостью 27,5 кВт-ч, гарантирующая запас хода по европейскому стандарту WLTP на уровне до 250 км пробега.

Багажник Dacia Spring

В базовое оснащение входит бортовое зарядное устройство переменного тока на 6,6 кВт, а опциональный скоростной пакет Fast-charge Pack включает трехфазный чарджер на 11 кВт и модуль постоянного тока мощностью 50 кВт, позволяющий пополнить заряд аккумулятора с 15% до 80% всего за 28 минут.