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Dacia презентовала недорогой электрокроссовер Spring (фото)

Технологии&Авто
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Электрокроссовер Dacia Spring
Электрокроссовер Dacia Spring
Румынский автомобильный бренд Dacia, входящий в состав французской группы Renault, представил второе поколение своего доступного и массового электромобиля Spring. Премьера новинки стала первым этапом масштабной стратегической программы марки до 2030 года, предусматривающей выход четырех полностью электрических моделей следующего поколения.
Об этом пишет «Автоцентр».
Благодаря новым программам проектирования весь процесс создания машины занял менее 2 лет.
Серийная сборка кроссовера для европейского рынка развернута на модернизированном заводе Novo Mesto в Словении.
Электрокроссовер Dacia Spring
Электрокроссовер Dacia Spring
Новый Spring выстроен на базе передовой компактной электрической архитектуры RG-EV small platform от материнского концерна Renault.
Инженерам удалось расширить кросс-хэтчбек сразу на 180 мм, что обеспечило машине гораздо более устойчивую и прочную посадку на дороге, а также существенно прибавило свободное пространство в плечах для водителя и пассажиров.
Дизайн обновленного Dacia Spring
Дизайн обновленного Dacia Spring
Дизайн экстерьера получил строгие геометрические формы с черными декоративными глянцевыми панелями на носу и корме, которые визуально объединяют блоки светодиодной LED-оптики в стилистике нового брендового логотипа Dacia Link.
Дизайн экстерьера получил строгие геометрические формы
Дизайн экстерьера получил строгие геометрические формы
Салон укомплектовали 7-дюймовым цифровым щитком приборов, автоматическим электрическим ручным тормозом, а более дорогие комплектации получают 10,1-дюймовый центральный тачскрин мультимедийной системы Media Nav Live с беспроводным Apple CarPlay и Android Auto.
Салон Dacia Spring
Салон Dacia Spring
Движущей силой вездехода выступает новый электрический двигатель мощностью 82 л.с. (60 кВт) и 175 Нм крутящего момента, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 12,1 секунд при максимальной скорости в 130 км/ч.
Питание обеспечивает высокоэффективная литий-железо-фосфатная (LFP) аккумуляторная батарея полезной емкостью 27,5 кВт-ч, гарантирующая запас хода по европейскому стандарту WLTP на уровне до 250 км пробега.
Багажник Dacia Spring
Багажник Dacia Spring
В базовое оснащение входит бортовое зарядное устройство переменного тока на 6,6 кВт, а опциональный скоростной пакет Fast-charge Pack включает трехфазный чарджер на 11 кВт и модуль постоянного тока мощностью 50 кВт, позволяющий пополнить заряд аккумулятора с 15% до 80% всего за 28 минут.
В базовое оснащение входит бортовое зарядное устройство переменного тока
В базовое оснащение входит бортовое зарядное устройство переменного тока
По материалам:
autocentre.ua
Авто
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