Dacia презентовала недорогой электрокроссовер Spring (фото)

Румынский автомобильный бренд Dacia, входящий в состав французской группы Renault, представил второе поколение своего доступного и массового электромобиля Spring. Премьера новинки стала первым этапом масштабной стратегической программы марки до 2030 года, предусматривающей выход четырех полностью электрических моделей следующего поколения.
Благодаря новым программам проектирования весь процесс создания машины занял менее 2 лет.
Серийная сборка кроссовера для европейского рынка развернута на модернизированном заводе Novo Mesto в Словении.
Новый Spring выстроен на базе передовой компактной электрической архитектуры RG-EV small platform от материнского концерна Renault.
Инженерам удалось расширить кросс-хэтчбек сразу на 180 мм, что обеспечило машине гораздо более устойчивую и прочную посадку на дороге, а также существенно прибавило свободное пространство в плечах для водителя и пассажиров.
Дизайн экстерьера получил строгие геометрические формы с черными декоративными глянцевыми панелями на носу и корме, которые визуально объединяют блоки светодиодной LED-оптики в стилистике нового брендового логотипа Dacia Link.
Салон укомплектовали 7-дюймовым цифровым щитком приборов, автоматическим электрическим ручным тормозом, а более дорогие комплектации получают 10,1-дюймовый центральный тачскрин мультимедийной системы Media Nav Live с беспроводным Apple CarPlay и Android Auto.
Движущей силой вездехода выступает новый электрический двигатель мощностью 82 л.с. (60 кВт) и 175 Нм крутящего момента, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 12,1 секунд при максимальной скорости в 130 км/ч.
Питание обеспечивает высокоэффективная литий-железо-фосфатная (LFP) аккумуляторная батарея полезной емкостью 27,5 кВт-ч, гарантирующая запас хода по европейскому стандарту WLTP на уровне до 250 км пробега.
В базовое оснащение входит бортовое зарядное устройство переменного тока на 6,6 кВт, а опциональный скоростной пакет Fast-charge Pack включает трехфазный чарджер на 11 кВт и модуль постоянного тока мощностью 50 кВт, позволяющий пополнить заряд аккумулятора с 15% до 80% всего за 28 минут.