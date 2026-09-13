ЕС рискует потерять 300 тысяч рабочих мест из-за конкуренции со стороны Китая 13.09.2026, 02:12 — Технологии&Авто Флаг ЕС

Европейская промышленность может потерять 300 тысяч рабочих мест к концу 2026 года из-за конкуренции со стороны китайских производителей.

Об этом заявила европейская отраслевая организация Eurometal, передает Guardian.

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В Eurometal предупреждают, что Китай пытается занять ключевые позиции в производственных цепях Европы — не только поставлять сырье, но продавать готовую продукцию.

Особую угрозу представляет импорт металлов и химикатов, использующих примерно в 90% производственных процессов.

У европейских производителей также возросли расходы из-за пошлин на импорт стали и налогов на выбросы углерода.

По словам Eurometal, у китайских компаний нет таких расходов, а более слабый курс юаня дополнительно усложняет конкуренцию.