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ЕС рискует потерять 300 тысяч рабочих мест из-за конкуренции со стороны Китая

Технологии&Авто
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Флаг ЕС
Флаг ЕС
Европейская промышленность может потерять 300 тысяч рабочих мест к концу 2026 года из-за конкуренции со стороны китайских производителей.
Об этом заявила европейская отраслевая организация Eurometal, передает Guardian.
В Eurometal предупреждают, что Китай пытается занять ключевые позиции в производственных цепях Европы — не только поставлять сырье, но продавать готовую продукцию.
Особую угрозу представляет импорт металлов и химикатов, использующих примерно в 90% производственных процессов.
У европейских производителей также возросли расходы из-за пошлин на импорт стали и налогов на выбросы углерода.
По словам Eurometal, у китайских компаний нет таких расходов, а более слабый курс юаня дополнительно усложняет конкуренцию.
В организации предупреждают, что проблема может привести не только к сокращению производства и рабочих мест, но и к потере инвестиций и технологий. Поэтому Eurometal проведет в Брюсселе акцию возле штаб-квартиры Еврокомиссии.
По материалам:
theБабель
ЕвропаЕСРабота
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