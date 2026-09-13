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ТОП-10 самых популярных импортируемых подержанных легковушек в Украине (инфографика)

Технологии&Авто
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Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа
Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа, Фото: magnific
В прошлом месяце украинцы приобрели 20,7 тыс. импортированных из-за границы легковушек с пробегом. Это на 9% меньше, чем в августе прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Каких авто привезли больше всего

Наибольшую долю среди ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей традиционно составляли автомобили с бензиновыми двигателями — 52%. Год назад их доля была меньше — 48%.
Средний возраст автомобилей в этом сегменте авторынка составил 8,7 года.
Далее следуют:
  • электромобили — 17% (26% год назад);
  • дизельные — 17% (17% год назад);
  • гибриды — 11% (6% год назад);
  • авто с ГБО — 3% (3% год назад).
Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей, привезенных из-за границы, пользовался Volkswagen Golf — за месяц украинцы приобрели 875 таких машин.
ТОП-10 самых популярных импортируемых из-за границы легковушек с пробегом в августе 2026 года
ТОП-10 самых популярных импортируемых из-за границы легковушек с пробегом в августе 2026 года, Инфографика создана с помощью ИИ
Ранее Finance.ua писал, что в Украине снижается спрос на электрокары. В августе украинцы приобрели более 4,2 тыс. электромобилей, что на 47% меньше, чем в августе прошлого года.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопромПодержанные авто
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