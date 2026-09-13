ТОП-10 самых популярных импортируемых подержанных легковушек в Украине (инфографика) Сегодня 19:08 — Технологии&Авто Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа, Фото: magnific

В прошлом месяце украинцы приобрели 20,7 тыс. импортированных из-за границы легковушек с пробегом. Это на 9% меньше, чем в августе прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Каких авто привезли больше всего

Наибольшую долю среди ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей традиционно составляли автомобили с бензиновыми двигателями — 52%. Год назад их доля была меньше — 48%.

Средний возраст автомобилей в этом сегменте авторынка составил 8,7 года.

Далее следуют:

электромобили — 17% (26% год назад);

дизельные — 17% (17% год назад);

гибриды — 11% (6% год назад);

авто с ГБО — 3% (3% год назад).

Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей, привезенных из-за границы, пользовался Volkswagen Golf — за месяц украинцы приобрели 875 таких машин.

ТОП-10 самых популярных импортируемых из-за границы легковушек с пробегом в августе 2026 года, Инфографика создана с помощью ИИ