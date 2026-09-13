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ТОП-10 самых популярных импортируемых подержанных легковушек в Украине (инфографика)
— Технологии&Авто
В прошлом месяце украинцы приобрели 20,7 тыс. импортированных из-за границы легковушек с пробегом. Это на 9% меньше, чем в августе прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Каких авто привезли больше всего
Наибольшую долю среди ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей традиционно составляли автомобили с бензиновыми двигателями — 52%. Год назад их доля была меньше — 48%.
Средний возраст автомобилей в этом сегменте авторынка составил 8,7 года.
Далее следуют:
- электромобили — 17% (26% год назад);
- дизельные — 17% (17% год назад);
- гибриды — 11% (6% год назад);
- авто с ГБО — 3% (3% год назад).
Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей, привезенных из-за границы, пользовался Volkswagen Golf — за месяц украинцы приобрели 875 таких машин.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине снижается спрос на электрокары. В августе украинцы приобрели более 4,2 тыс. электромобилей, что на 47% меньше, чем в августе прошлого года.