Toyota отзывает около 10 тысяч электрических C-HR: в чем причина

Компания Toyota объявила об отзыве примерно 10 тысяч электрических кроссоверов C-HR в Северной Америке. Причиной стала потенциальная потеря мощности во время движения, что может нести опасность для водителей.
Если аккумулятор полностью заряжен или имеет высокий уровень заряда, система может привести к его перезаряду. Это, в свою очередь, способно привести к отключению электропривода и потере мощности автомобиля во время движения.
Владельцам проблемных моделей рекомендуют обратиться в дилерские центры Toyota, где технические специалисты обновят программное обеспечение электронного блока управления батареей (ECU).
Компания планирует начать официальное информирование владельцев в начале ноября 2026 года.
Чтобы проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв, владельцы могут воспользоваться сервисом на сайте Toyota.com/recall или после появления данных на портале nhtsa.gov/recalls, введя VIN-код или номерной знак.
Важно отметить, что отзыв касается только моделей 2026 года выпуска. Обновленная версия Toyota C-HR 2027 не входит в список.