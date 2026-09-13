Toyota отзывает около 10 тысяч электрических C-HR: в чем причина Сегодня 22:08 — Технологии&Авто Toyota оголосила про відкликання електрокросоверів C-HR

Компания Toyota объявила об отзыве примерно 10 тысяч электрических кроссоверов C-HR в Северной Америке. Причиной стала потенциальная потеря мощности во время движения, что может нести опасность для водителей.

Об этом сообщает Electrek.

Почему Toyota объявила об отзыве электрокроссоверов C-HR

Модель C-HR EV, появившаяся в продаже в начале 2026 года по стартовой цене около $37 тысяч, позиционируется как более компактный и спортивный вариант первого электрического SUV компании — Toyota bZ.

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Несмотря на успешный старт продаж, автомобиль столкнулся с первым масштабным отзывом.

По информации производителя, проблема связана со сбоем в программном обеспечении системы рекуперативного торможения.

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Если аккумулятор полностью заряжен или имеет высокий уровень заряда, система может привести к его перезаряду. Это, в свою очередь, способно привести к отключению электропривода и потере мощности автомобиля во время движения.

Владельцам проблемных моделей рекомендуют обратиться в дилерские центры Toyota, где технические специалисты обновят программное обеспечение электронного блока управления батареей (ECU).

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Компания планирует начать официальное информирование владельцев в начале ноября 2026 года.

Чтобы проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв, владельцы могут воспользоваться сервисом на сайте Toyota.com/recall или после появления данных на портале nhtsa.gov/recalls, введя VIN-код или номерной знак.