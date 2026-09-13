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Toyota отзывает около 10 тысяч электрических C-HR: в чем причина

Технологии&Авто
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Toyota оголосила про відкликання електрокросоверів C-HR
Toyota оголосила про відкликання електрокросоверів C-HR
Компания Toyota объявила об отзыве примерно 10 тысяч электрических кроссоверов C-HR в Северной Америке. Причиной стала потенциальная потеря мощности во время движения, что может нести опасность для водителей.
Об этом сообщает Electrek.

Почему Toyota объявила об отзыве электрокроссоверов C-HR

Модель C-HR EV, появившаяся в продаже в начале 2026 года по стартовой цене около $37 тысяч, позиционируется как более компактный и спортивный вариант первого электрического SUV компании — Toyota bZ.
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Несмотря на успешный старт продаж, автомобиль столкнулся с первым масштабным отзывом.
По информации производителя, проблема связана со сбоем в программном обеспечении системы рекуперативного торможения.
Если аккумулятор полностью заряжен или имеет высокий уровень заряда, система может привести к его перезаряду. Это, в свою очередь, способно привести к отключению электропривода и потере мощности автомобиля во время движения.
Владельцам проблемных моделей рекомендуют обратиться в дилерские центры Toyota, где технические специалисты обновят программное обеспечение электронного блока управления батареей (ECU).
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Компания планирует начать официальное информирование владельцев в начале ноября 2026 года.
Чтобы проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв, владельцы могут воспользоваться сервисом на сайте Toyota.com/recall или после появления данных на портале nhtsa.gov/recalls, введя VIN-код или номерной знак.
Важно отметить, что отзыв касается только моделей 2026 года выпуска. Обновленная версия Toyota C-HR 2027 не входит в список.
По материалам:
mezha.media
Авто
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