Пошлины США на авто канадского производства могут остановить заводы Toyota и Honda

Поскольку на эти компании приходится более 75% канадского автопроизводства, новые ограничения могут заставить их остановить отдельные сборочные линии.
Мощный удар по бизнесу
Для японских брендов рынок США является ключевым и защищенным от китайских конкурентов, однако Канада обеспечивает значительную долю их американских продаж.
Потенциальное удвоение сборов нанесет мощный удар по бизнесу компаний, которые уже сталкиваются с жесткой глобальной конкуренцией и высокими затратами.
В ответ на торговое давление автопроизводители вынуждены пересматривать стратегию. Toyota уже наращивает инвестиции в производство на территории США, тогда как Honda рассматривает возможность отмены планов строительства нового завода в регионе и ожидает результатов переговоров по соглашению USMCA.
При реализации тарифов компаниям придется искать пути перенаправления экспорта и адаптации логистики к новым условиям.