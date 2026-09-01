Пошлины США на авто канадского производства могут остановить заводы Toyota и Honda Сегодня 03:34 — Фондовый рынок

Канада обеспечивает значительную долю американских продаж

Предложение США ввести 50% пошлины на импорт канадских автомобилей создает серьезные риски для Toyota и Honda.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Поскольку на эти компании приходится более 75% канадского автопроизводства, новые ограничения могут заставить их остановить отдельные сборочные линии.

Мощный удар по бизнесу

Для японских брендов рынок США является ключевым и защищенным от китайских конкурентов, однако Канада обеспечивает значительную долю их американских продаж.

Потенциальное удвоение сборов нанесет мощный удар по бизнесу компаний, которые уже сталкиваются с жесткой глобальной конкуренцией и высокими затратами.

В ответ на торговое давление автопроизводители вынуждены пересматривать стратегию. Toyota уже наращивает инвестиции в производство на территории США, тогда как Honda рассматривает возможность отмены планов строительства нового завода в регионе и ожидает результатов переговоров по соглашению USMCA.

При реализации тарифов компаниям придется искать пути перенаправления экспорта и адаптации логистики к новым условиям.

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