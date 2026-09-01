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Пошлины США на авто канадского производства могут остановить заводы Toyota и Honda

Фондовый рынок
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Канада обеспечивает значительную долю американских продаж
Канада обеспечивает значительную долю американских продаж
Предложение США ввести 50% пошлины на импорт канадских автомобилей создает серьезные риски для Toyota и Honda.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Поскольку на эти компании приходится более 75% канадского автопроизводства, новые ограничения могут заставить их остановить отдельные сборочные линии.

Мощный удар по бизнесу

Для японских брендов рынок США является ключевым и защищенным от китайских конкурентов, однако Канада обеспечивает значительную долю их американских продаж.
Потенциальное удвоение сборов нанесет мощный удар по бизнесу компаний, которые уже сталкиваются с жесткой глобальной конкуренцией и высокими затратами.
В ответ на торговое давление автопроизводители вынуждены пересматривать стратегию. Toyota уже наращивает инвестиции в производство на территории США, тогда как Honda рассматривает возможность отмены планов строительства нового завода в регионе и ожидает результатов переговоров по соглашению USMCA.
При реализации тарифов компаниям придется искать пути перенаправления экспорта и адаптации логистики к новым условиям.
По материалам:
Mind
СШАПошлинаАвто
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