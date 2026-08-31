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«Укрэнерго» приступило к реструктуризации евробондов на $825 млн

Фондовый рынок
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«Укрэнерго» приступило к реструктуризации евробондов на $825 млн
«Укрэнерго» приступило к реструктуризации евробондов на $825 млн
НЭК «Укрэнерго» начала операцию по управлению долгом по облигациям устойчивого развития на сумму 825 млн долларов.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр-министр энергетики Денис Шмыгаль в telegram.
«Это стало возможным благодаря одобренному Правительством по предложению Минэнерго постановлению по государственной гарантии для компании. Это важный шаг для запуска реструктуризации еврооблигаций оператора системы передачи. Решение дало возможность НЭК начать операцию по управлению долгом по облигациям устойчивого развития, выпущенным в 2021 году», — написал он.
Соответственно на Лондонской фондовой бирже опубликован запрос к существующим держателям облигаций поддержать предложенные изменения реструктуризации долговых обязательств.
«Ожидаем закрытие транзакции уже в октябре. Завершение реструктуризации обязательств „Укрэнерго“ создаст дополнительные условия для восстановления поврежденных в результате российских обстрелов высоковольтных подстанций и поможет минимизировать нагрузку на тариф за услугу передачи электроэнергии», — подытожил Шмыгаль.
Как сообщали Українські Новини, «Укрэнерго» с 9 ноября 2024 временно останавливает осуществление платежей по долговым обязательствам по зеленым облигациям устойчивого развития, выпущенным в 2021 году под государственную гарантию.
«Укрэнерго» разместило пятилетние «зеленые» еврооблигации устойчивого развития на 825 миллионов долларов с доходностью 6,875 процента годовых в начале ноября 2021 года.
По материалам:
Finance.ua
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