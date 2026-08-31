«Новая почта» преобразует отделения в локальные склады Сегодня 12:33 — Фондовый рынок

В результате атаки были уничтожены фулфилмент-центр и сортировочное депо «Новой почты» в Святопетровском

«Новая почта» переходит на децентрализованную модель фулфилмента после уничтожения фулфилмент-центра и сортировочного депо в Святопетровском. Грузовые и почтовые отделения компании по всей стране будут использоваться как локальные склады.

Об этом сообщил генеральный директор компании Евгений Тафийчук.

В ночь на 28 августа в результате атаки были уничтожены фулфилмент-центр и сортировочное депо «Новой почты» в Святопетровском. Для компании это не первый удар по инфраструктуре.

В результате атаки также уничтожены тысячи экземпляров книг мировых бестселлеров и произведений украинских авторов.

«Новая почта» распределит товары между разными локациями

Чтобы сделать хранение товаров более устойчивым к таким угрозам, компания разворачивает децентрализованную модель фулфилмента.

Грузовые и почтовые отделения «Новой почты» по всей стране станут локальными складами. Ассортимент клиентов будет распределяться между разными локациями. Это должно уменьшить зависимость от одного крупного центра и помочь бизнесам продолжать работу даже при новых ударах.

Компания компенсирует ущерб партнерам

«Новая почта» общается с каждым издательством и магазином, чьи книги были уничтожены. Вместе с партнерами компания определяет их потребности и разрабатывает индивидуальные механизмы поддержки. Они должны помочь партнерам восстановить утраченное, издать новые тиражи и продолжить работу.

«Мы компенсируем нанесенный врагом ущерб. Ведь мы потеряли дорогостоящую инфраструктуру, но не способность выполнять свои обязательства и быть рядом с пострадавшими вместе с нами», — заявил генеральный директор.

Фулфилмент «Новой почты» продолжает работать. В компании отмечают, что ее устойчивость заключается в способности быстро перестраиваться, распределять риски и поддерживать партнеров в любых обстоятельствах, а не только в зданиях или оборудовании.

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