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«Новая почта» преобразует отделения в локальные склады

Фондовый рынок
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В результате атаки были уничтожены фулфилмент-центр и сортировочное депо «Новой почты» в Святопетровском
В результате атаки были уничтожены фулфилмент-центр и сортировочное депо «Новой почты» в Святопетровском
«Новая почта» переходит на децентрализованную модель фулфилмента после уничтожения фулфилмент-центра и сортировочного депо в Святопетровском. Грузовые и почтовые отделения компании по всей стране будут использоваться как локальные склады.
Об этом сообщил генеральный директор компании Евгений Тафийчук.
В ночь на 28 августа в результате атаки были уничтожены фулфилмент-центр и сортировочное депо «Новой почты» в Святопетровском. Для компании это не первый удар по инфраструктуре.
В результате атаки также уничтожены тысячи экземпляров книг мировых бестселлеров и произведений украинских авторов.

«Новая почта» распределит товары между разными локациями

Чтобы сделать хранение товаров более устойчивым к таким угрозам, компания разворачивает децентрализованную модель фулфилмента.
Грузовые и почтовые отделения «Новой почты» по всей стране станут локальными складами. Ассортимент клиентов будет распределяться между разными локациями. Это должно уменьшить зависимость от одного крупного центра и помочь бизнесам продолжать работу даже при новых ударах.
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Компания компенсирует ущерб партнерам

«Новая почта» общается с каждым издательством и магазином, чьи книги были уничтожены. Вместе с партнерами компания определяет их потребности и разрабатывает индивидуальные механизмы поддержки. Они должны помочь партнерам восстановить утраченное, издать новые тиражи и продолжить работу.
«Мы компенсируем нанесенный врагом ущерб. Ведь мы потеряли дорогостоящую инфраструктуру, но не способность выполнять свои обязательства и быть рядом с пострадавшими вместе с нами», — заявил генеральный директор.
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Фулфилмент «Новой почты» продолжает работать. В компании отмечают, что ее устойчивость заключается в способности быстро перестраиваться, распределять риски и поддерживать партнеров в любых обстоятельствах, а не только в зданиях или оборудовании.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине готовят новые подходы к работе транспорта, логистики, государственных учреждений и критической инфраструктуры во время длительных воздушных тревог. Среди предлагаемых решений — круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, сокращение времени посадки и высадки, а также возможный пересмотр режима комендантского часа в Киеве и области.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Новая ПочтаБизнес
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