lifecell отключает 3G в 17 областях с 3 сентября

С 3 сентября lifecell прекратит работу 3G в ряде населенных пунктов 17 областей Украины. Высвободившиеся частоты 2100 МГц переведут на 4G (LTE), что увеличит скорость интернета на 20−30%.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.
Отключение 3G произойдет одновременно
В Житомирской области, Николаевской области (кроме Николаева), а также в 468 населенных пунктах Винницкой, Волынской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.
По данным lifecell все базовые станции в этих регионах технически подготовлены, а оптимизация сети с расширением полосы 4G до 20 МГц продлится несколько недель после отключения 3G без прерывания услуг.
По опыту предыдущих регионов это увеличивает среднюю скорость мобильного интернета на 20−30%.