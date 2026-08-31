Gulliver выставили на продажу со стартовой ценой 9,2 млрд грн Сегодня 21:23 — Фондовый рынок

Продажа состоится по принципу конкурентных торгов через систему Prozorro.Продажі

Ощадбанк и Укрэксимбанк выставили многофункциональный комплекс Gulliver в центре Киева 31 августа 2026 на открытую продажу через государственную электронную торговую систему Prozorro. Продажи со стартовой ценой 9,2 млрд грн без НДС.

Об этом говорится на сайте Ощадбанка.

«Мы начинаем процесс продажи одного из крупнейших инвестиционных активов украинского рынка коммерческой недвижимости для максимально широкого круга потенциальных покупателей. Прозрачный конкурентный аукцион позволит сформировать рыночную цену актива и привлечь к торгам как украинских, так и международных инвесторов. Gulliver имеет сильные операционные характеристики, сформированный пул арендаторов и значительный потенциал дальнейшего развития, что очень привлекательно для инвесторов, даже с учетом возможных военных рисков. Для нас, как государственного банка, важно получить максимально возможную стоимость за актив, ведь это будущие доходы государственного бюджета через уплаченные Ощадом налоги и дивиденды», — отметил Юрий Кацион, председатель правления Ощадбанка.

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Как пройдет продажа Gulliver

Продажа состоится по принципу конкурентных торгов через систему Prozorro. Продажи, которая обеспечивает потенциальным покупателям открытый доступ к участию в аукционе, конкурентное формирование цены и прозрачность всех этапов реализации актива.

Gulliver — один из крупнейших многофункциональных комплексов в центре Киева общей площадью более 157 тыс. кв. м. Он сочетает торгово-развлекательный комплекс и бизнес-центр. В комплексе сформирован пул украинских и международных арендаторов. Gulliver расположен рядом с тремя станциями метро и имеет значительный пешеходный и транспортный трафик.

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Напомним, комплекс находится в собственности консорциума государственных банков, в котором 80% принадлежит Ощадбанку, а 20% - Укрэксимбанку . Решение о продаже актива было принято наблюдательными советами государственных банков в конце июля 2026 года.

Объявление аукциона стало следующим этапом реализации актива после завершения юридических процедур по обращению взыскания на предмет ипотеки и подготовки комплекса к открытым продажам.

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