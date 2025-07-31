Киевский ТРЦ «Gulliver» получил новых владельцев — Finance.ua

Киевский ТРЦ «Gulliver» получил новых владельцев Сегодня 12:34 — Фондовый рынок

Киевский ТРЦ «Gulliver» получил новых владельцев

Киевский торгово-развлекательный центр Gulliver официально сменил владельца. Контроль над ним перешел к государственному консорциуму в составе Ощадбанка и Укрэксимбанка

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

«Переход ТОК Gulliver в собственность Консорциума государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка никоим образом не повлияет на посетителей и арендаторов этого объекта. В настоящее время происходит процесс передачи управления от предыдущего владельца к объединенной управленческой команде государственных банков», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в соответствии с законодательством об ипотеке, текущие договоры аренды утратили силу, поэтому консорциум предлагает арендаторам как можно скорее обратиться к управленческой команде заключить соответствующие договоры.

«Условия договоров не будут изменены, за исключением случаев, когда условия сделок носят откровенно нерыночный характер», — подчеркнули в финучреждении.

В банке сообщают, что стратегия дальнейшей работы с объектом еще не разрабатывается. Ее цель — обеспечить стабильный денежный поток в пользу государственных банков.

Как госбанки получили Gulliver

В 2006 году компания «Три О» получила кредит под залог объекта, который к тому времени еще строился. Ипотекой стали сам комплекс Gulliver и земельный участок под ним. Ощадбанк и Укрэксимбанк были ипотекодержателями в долях 80/20. В 2014 году здание было введено в эксплуатацию.

После экономических трудностей долг был реструктуризирован в 2020 году. Тогда были добавлены новые гарантии, в частности личное поручение бизнесмена Виктора Полищука, а также гарантию, подчиненную английскому праву.

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С начала полномасштабной агрессии со стороны рф в 2022 году характеристики бизнеса вновь ухудшились. Впрочем, согласно прогнозируемым финансовым потокам, должник мог частично обслуживать долг, а в дальнейшем полностью его погасить.

В 2024 году заемщик прекратил сотрудничество с Консорциумом и перестал платить какие-либо платежи, несмотря на почти полноценное возобновление функционирования ТОК Gulliver. Это обстоятельство послужило основанием для Консорциума начать процедуру принудительного взыскания долга и наложение взыскания на предмет ипотеки, срок которой истек 26 июля.

Арест ТРЦ

В апреле 2024 года на Gulliver был наложен арест в уголовном производстве, связанном с уклонением должником от уплаты налогов. В июне 2024 г. было принято решение о передаче Gulliver в управление агентству по розыску и менеджменту активов АРМА. Агентство не завершило конкурс на управление Gulliver.

Согласно законодательству, гарантирующему права кредиторов, упомянутый арест не влиял на право ипотеки банков, возникшее задолго до этого ареста. В ближайшее время Консорциум планирует обратиться в суд касательно отмены ареста. После принятия соответствующего решения суда конкурс по отбору управляющего Gulliver, который проводит АРМА, будет остановлен.

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