Суд передал ТРЦ «Гулливер» в управление АРМА — Finance.ua

Суд передал ТРЦ «Гулливер» в управление АРМА
Шевченковский районный суд Киева 3 июня 2024 года рассмотрел ходатайство Офиса Генерального прокурора о передаче торгово-развлекательного центра «Гулливер» в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Следственный судья удовлетворил соответствующее ходатайство в рамках уголовного производства. При этом вопрос о реализации этого имущества судом не решался, а прокурор уточнил, что требовалась передача ТРЦ в управление АРМА, а не его реализация.
В определении также указано об обязанности АРМА проводить периодические проверки (не реже одного раза в месяц) эффективности управления переданными арестованными активами.
Полный текст судебного решения будет оглашен 7 июня.
Досудебное расследование по этому делу касается, в частности, фактов уклонения от уплаты налогов и сборов, а также легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.
Добавим, в парламентской спецкомиссии по защите инвесторов считают, что передача столичного многофункционального комплекса «Гулливер» в управление АРМА экономически не обоснована и может нанести ущерб государственному бюджету.
Поделиться новостью