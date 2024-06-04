Суд передал ТРЦ «Гулливер» в управление АРМА — Finance.ua
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Суд передал ТРЦ «Гулливер» в управление АРМА

Казна и Политика
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Суд передал ТРЦ «Гулливер» в управление АРМА
Суд передал ТРЦ «Гулливер» в управление АРМА
Шевченковский районный суд Киева 3 июня 2024 года рассмотрел ходатайство Офиса Генерального прокурора о передаче торгово-развлекательного центра «Гулливер» в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Следственный судья удовлетворил соответствующее ходатайство в рамках уголовного производства. При этом вопрос о реализации этого имущества судом не решался, а прокурор уточнил, что требовалась передача ТРЦ в управление АРМА, а не его реализация.
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В определении также указано об обязанности АРМА проводить периодические проверки (не реже одного раза в месяц) эффективности управления переданными арестованными активами.
Полный текст судебного решения будет оглашен 7 июня.
Досудебное расследование по этому делу касается, в частности, фактов уклонения от уплаты налогов и сборов, а также легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.
Добавим, в парламентской спецкомиссии по защите инвесторов считают, что передача столичного многофункционального комплекса «Гулливер» в управление АРМА экономически не обоснована и может нанести ущерб государственному бюджету.
По материалам:
Діло
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