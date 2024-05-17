АРМА разыскало в США $4 миллиона украинца, которые он маскировал под гуммопомощь — Finance.ua
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АРМА разыскало в США $4 миллиона украинца, которые он маскировал под гуммопомощь

Криминал
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Агентство по розыску и менеджменту активов обнаружило в Соединенных Штатах скрытые активы гражданина Украины на 4 миллиона долларов (157 миллионов гривен). Он фигурирует по делу о растрате 64 миллионов гривен.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По данным следствия, мужчина растратил имущество украинской компании более чем на 64 млн гривен. Он перечислял средства компании на банковские счета компаний с признаками фиктивности. А маскировал эту деятельность под оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.
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Профильный заместитель председателя АРМА Павел Великоречанин рассказал, что скрытые активы фигуранта могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным способом.
«Это объекты недвижимости, размещенные в США, и счета в банковских учреждениях», — добавил чиновник.
Полученные данные об активах направили в милицию для дальнейшего наложения ареста и конфискации.
По материалам:
hromadske
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