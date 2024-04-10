АРМА разыскало активы псевдоблаготворителей, подозреваемых в незаконном сбыте авто — Finance.ua
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АРМА разыскало активы псевдоблаготворителей, подозреваемых в незаконном сбыте авто

Фондовый рынок
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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало имущество руководителей благотворительного фонда, реализовавших в Украине автомобили, ввозимые под видом гумпомощи.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
«Злоумышленники незаконно сбыли 350 транспортных средств, которые ввезли в Украину под видом гуманитарной помощи. АРМА по запросу правоохранительного органа разыскало имущество должностных лиц благотворительного фонда, подозреваемых в незаконном сбыте транспортных средств», — говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования установили факт незаконного сбыта гуманитарной помощи, а именно транспортных средств, ввезенных на территорию Украины через специально созданный благотворительный фонд.
Незаконные действия были совершены гражданами Украины и Молдовы в период военного положения, добавили в АРМА.
По словам заместителя председателя АРМА, фигуранты уголовного производства продавали автомобили на территории Винницкой области через специальные торговые площадки.
Также специалисты АРМА обнаружили имущество злоумышленников: один объект жилой недвижимости, один земельный участок, доли в уставных капиталах предприятий, где эти лица являются учредителями.
Нацагентство уже направило полученные данные в правоохранительные органы.
По материалам:
Економічна Правда
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