В конце 2025 года 52% активов банковской системы Украины все еще находились в государственной собственности. Такая структура рынка создает неравные условия для государственных и частных банков, в частности, через различные подходы к распределению прибыли.

Об этом рассказал инвестбанкир, соучредитель FinPoint Сергей Будкин, сообщает Telegram-канал «Что с экономикой?».

«Это вообще самый большой показатель в Европе. Если бы не было войны, я бы сказал, что это фактор, который очень замедляет развитие экономики», — заявил Будкин.

Почему государственные и частные банки оказались в разных условиях

По словам Будкина, основная проблема состоит в неравных правилах игры для банков.

С 2022 года для частных банков и банков с иностранным капиталом действует запрет на выплату дивидендов акционерам. Поэтому вся полученная прибыль остается в банке и может быть направлена ​​на развитие: расширение кредитования, запуск новых финансовых продуктов и инвестиции в технологии.

Доверяйте свои деньги только надежным банкам. Предложения от лучших сравнимы с помощью каталога на Finance.ua

Государственные банки выплачивают дивиденды в бюджет. По итогам 2025 года ПриватБанк перечислил государству 70% чистой прибыли.

Будкин предупреждает, что подобная ситуация может влиять на конкурентоспособность государственных банков.

«Они перестают быть конкурентоспособными по сравнению с частными или иностранными, потому что у тех капитал есть, а у государственных его нет», — отметил он.

За 2025 год дивиденды уплатили только ПриватБанк и Ощадбанк . Укрэксимбанк, Сенс Банк и Укргазбанк направили прибыль на восстановление капитала. По словам Будкина, в предыдущие годы государство изымало из этих банков значительную часть прибыли.

Читайте также НБУ изменил правила вознаграждения работников банков

Отдельным вопросом остается возможная приватизация государственных банков. По словам Будкина, существует риск продать их значительно дешевле рыночной стоимости, поскольку потенциальные инвесторы не смогут получать дивиденды.

«В 2022 году эти ограничения должны были предотвратить отток капитала и защитить банки. Но сегодня они усиливают разрыв между частными и государственными банками», — подытожил он.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков подтвердил статус системно важных для 16 финансовых учреждений.

Также мы рассказывали , что Национальный банк Украины согласовал порядок проведения оценки устойчивости банков и банковской системы с новым процессом установления повышенных пруденциальных нормативов по результатам процесса SREP. В частности, банки должны обеспечить достижение необходимых уровней достаточности капитала до конца года, в котором проводилась оценка устойчивости, и поддерживать их до завершения следующего года, когда по результатам новой оценки будут утверждены другие необходимые уровни.