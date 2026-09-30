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НБУ изменил правила вознаграждения работников банков

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Банки смогут повышать переменное вознаграждение работников
Банки смогут повышать переменное вознаграждение работников
Национальный банк Украины утвердил изменения в два нормативно-правовых акта, регулирующих политику вознаграждения в банках и порядок обнародования пруденциальной информации.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Изменения должны приблизить банковское регулирование к требованиям законодательства ЕС, предоставить банкам больше гибкости в вопросах вознаграждения ключевых работников, уменьшить операционную нагрузку и усилить прозрачность банковского сектора.

Как изменятся правила вознаграждения в банках

НБУ утвердил изменения в Положение о политике вознаграждения в банке. Они, в частности, основываются на нормах статей 92 и 94 Директивы Европейского Парламента и Совета 2013/36/ЕС от 26 июня 2013 г., которые устанавливают требования к системе оплаты труда в банках.
Изменениями предусмотрено:
  • уточнение обстоятельств, которые банк должен учитывать при начислении и выплате переменного вознаграждения;
  • возможность повысить максимальный размер переменной составляющей вознаграждения работника за соответствующий финансовый год до 200% от фиксированной составляющей.
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Решение об установлении высшего максимального соотношения между переменной и фиксированной составляющими вознаграждения может быть принято исключительно общим собранием более 2/3 голосов участников, зарегистрировавшихся для участия в них, или единственным участником банка.

Какие условия должны выполнить банки

Для установления такого соотношения необходимо выполнить ряд обязательных условий. В частности, владельцам банков нужно:
  • внести изменения в устав банка, предусмотрев, что соответствующее решение общего собрания принимается более чем 2/3 голосов участников, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, за исключением участников, которых касается такая выплата, или имеющих частный интерес относительно принятия этого решения;
  • заключить корпоративный договор между всеми участниками банка. Он должен предусматривать добровольное (договорное) ограничение прав участников банка в части их неучастия в голосовании общего собрания по вопросу установления более высокого максимального соотношения переменного вознаграждения, если эти участники имеют частный интерес в принятии такого решения;
  • выполнить другие необходимые шаги, в частности совет банка должен инициировать установление такого соотношения с надлежащим обоснованием его целесообразности и оценкой влияния на соблюдение банком показателей достаточности капитала и ликвидности в кратко- и долгосрочной перспективах;
  • также банк должен информировать НБУ об инициированных и принятых решениях об установлении такого соотношения.
Изменения в Положение о политике вознаграждения в банке должны обеспечить более взвешенные подходы к структурированию вознаграждения. В частности, банки должны учитывать эффективность деятельности банка, структурного подразделения и работника, а также принятые и реализованные риски.
В то же время выплата переменного вознаграждения не должна негативно влиять на устойчивое развитие банка ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективах.
Установление более четких правил в этой сфере также будет способствовать привлечению и содержанию банками высококвалифицированных работников.

НБУ продлил сроки раскрытия пруденциальной информации

Национальный банк также утвердил изменения в Положение о порядке обнародования пруденциальной информации банками Украины и банковскими группами.
Изменения учитывают результаты проработки с банковским сообществом практических аспектов имплементации требований настоящего Положения и сроков его внедрения.
В частности, на один год продлены сроки разработки банками и банковскими группами внутренних документов, а также первое обнародование отчетов о раскрытии пруденциальной информации. Это позволит банкам сосредоточиться на внедрении требований других нормативно правовых актов Национального банка, которые находятся в активной фазе имплементации или сроки имплементации которых завершается.
Национальный банк ожидает, что дополнительное время позволит избежать чрезмерной операционной нагрузки на банки. В то же время, банки смогут использовать его для разработки качественных внутренних процедур и процессов, а также настройки ИТ-систем для раскрытия пруденциальной информации и обнародования отчетов.

Какую информацию о вознаграждениях будут раскрывать банки

Изменениями имплементированы нормы статьи 450 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 26 июня 2013 года № 575/2013 о пруденциальных требованиях для кредитных институтов и о внесении изменений в Регламент (ЕС) № 648/2012 (с изменениями) (далее — Регламент CRR) и положений других актов ЕС относительно раскрытия информации о политике вознаграждения банков.
С этой целью Положение дополнено новым приложением о раскрытии информации о политике вознаграждения и стандартизированными шаблонами в соответствии с нормами актов ЕС.
Требования Положения о порядке обнародования пруденциальной информации банками Украины и банковскими группами основываются на нормах части восьмой Регламента CRR и положениях Базельского соглашения (Pillar 3), а также имплементационных технических стандартах Европейского банковского органа (EBA) о применении Регламента CRR в части публичного раскрытия институтами информации.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки Украины
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