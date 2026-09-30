$5 млрд инвестиций и $40 млрд проектов восстановления: планы Минэкономики на 2027 год

В 2027 году Украина планирует сосредоточиться на привлечении новых инвестиций и подготовке масштабных проектов восстановления. В Министерстве экономики и окружающей среды определили эти два направления ключевыми приоритетами работы на следующий год.
По словам министра экономики и окружающей среды Украины Александра Кравченко, сейчас основным драйвером роста ВВП остается потребление, в то же время растет торговый дефицит. Значительная часть международной помощи направлена именно на потребление, а не на развитие производства. Это сдерживает экономический рост и делает такую модель менее устойчивой.
Приоритет № 1 — инвестиции
Первым приоритетом Министерство определило наращивание инвестиций. Для этого планируется создавать условия для внутренних и внешних инвесторов через комплексную систему de-risking — снижение и распределение инвестиционных рисков.
«Ключевой пробел — страхование военных рисков. Необходим комплексный механизм, который сделает инвестиции в Украину приемлемыми для частного капитала. Ориентир на следующий год — около $5 млрд прямых иностранных инвестиций (FDI)», — отметил Кравченко.
Среди условий, которые должны помочь превратить интерес к Украине в реальные инвестиции, министр назвал примеры иностранных компаний, продолжающих работать и инвестировать в Украине, развитие индустриальных парков и механизм поддержки проектов со значительными инвестициями.
Также Министерство ведет диалог с международными партнерами о возможности компенсации капитальных инвестиций по налогам. Немаловажным сигналом для иностранных инвесторов остаются и инвестиции украинского бизнеса.
Портфель проектов восстановления на $40 млрд
Второй приоритет — формирование портфеля проектов восстановления. По словам Кравченко, потенциал инвестиций в восстановление Украины составляет сотни миллиардов долларов.
Поэтому уже сейчас необходимо готовить качественные проекты, готовые к привлечению финансирования. Ориентир Министерства на 2027 год — сформировать портфель таких проектов общим объемом около $40 млрд.
Параллельно министерство работает над дерегуляцией и сокращением бюрократической нагрузки. Уже принят новый закон о государственном надзоре.
Из 1353 пересмотренных регуляторных инструментов более 350 отменили. Следующими шагами должны стать отмена еще 58 разрешений, введение разрешений с исчерпывающим перечнем разрешительных документов и замена еще 147 разрешений декларациями.
Ранее мы сообщали, что украинскому бизнесу расширили возможности государственной поддержки на фоне военных рисков. Речь идет о компенсации ущерба, страховых премий и льготном кредитовании для восстановления критической и производственной инфраструктуры, поврежденной в результате российской вооруженной агрессии.