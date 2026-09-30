0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

$5 млрд инвестиций и $40 млрд проектов восстановления: планы Минэкономики на 2027 год

Казна и Политика
18
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Увеличение инвестиций – первый приоритет Минэкономики на 2027 год
Увеличение инвестиций – первый приоритет Минэкономики на 2027 год
В 2027 году Украина планирует сосредоточиться на привлечении новых инвестиций и подготовке масштабных проектов восстановления. В Министерстве экономики и окружающей среды определили эти два направления ключевыми приоритетами работы на следующий год.
По словам министра экономики и окружающей среды Украины Александра Кравченко, сейчас основным драйвером роста ВВП остается потребление, в то же время растет торговый дефицит. Значительная часть международной помощи направлена ​​именно на потребление, а не на развитие производства. Это сдерживает экономический рост и делает такую ​​модель менее устойчивой.

Приоритет № 1 — инвестиции

Первым приоритетом Министерство определило наращивание инвестиций. Для этого планируется создавать условия для внутренних и внешних инвесторов через комплексную систему de-risking — снижение и распределение инвестиционных рисков.
Читайте также
«Ключевой пробел — страхование военных рисков. Необходим комплексный механизм, который сделает инвестиции в Украину приемлемыми для частного капитала. Ориентир на следующий год — около $5 млрд прямых иностранных инвестиций (FDI)», — отметил Кравченко.
Место для вашей рекламы
Среди условий, которые должны помочь превратить интерес к Украине в реальные инвестиции, министр назвал примеры иностранных компаний, продолжающих работать и инвестировать в Украине, развитие индустриальных парков и механизм поддержки проектов со значительными инвестициями.
Также Министерство ведет диалог с международными партнерами о возможности компенсации капитальных инвестиций по налогам. Немаловажным сигналом для иностранных инвесторов остаются и инвестиции украинского бизнеса.

Портфель проектов восстановления на $40 млрд

Второй приоритет — формирование портфеля проектов восстановления. По словам Кравченко, потенциал инвестиций в восстановление Украины составляет сотни миллиардов долларов.
Поэтому уже сейчас необходимо готовить качественные проекты, готовые к привлечению финансирования. Ориентир Министерства на 2027 год — сформировать портфель таких проектов общим объемом около $40 млрд.
Параллельно министерство работает над дерегуляцией и сокращением бюрократической нагрузки. Уже принят новый закон о государственном надзоре.
Читайте также
Из 1353 пересмотренных регуляторных инструментов более 350 отменили. Следующими шагами должны стать отмена еще 58 разрешений, введение разрешений с исчерпывающим перечнем разрешительных документов и замена еще 147 разрешений декларациями.
Ранее мы сообщали, что украинскому бизнесу расширили возможности государственной поддержки на фоне военных рисков. Речь идет о компенсации ущерба, страховых премий и льготном кредитовании для восстановления критической и производственной инфраструктуры, поврежденной в результате российской вооруженной агрессии.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭкономикаУкраина
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems