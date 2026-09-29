«Жесткие антикризисные меры». Правительство приостанавливает финансирование строительства, ремонтов и благоустройства

Правительство приняло решение о первоочередном финансировании государственных расходов на фоне сложной ситуации с государственными финансами и задержки части запланированной международной помощи. Прежде всего, средства будут направляться на оборону, социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«Ситуация с государственными финансами остается сложной. Часть планируемого международного финансирования пока не поступила. В частности, потому, что Украина не успела выполнить часть взятых на себя обязательств перед международными партнерами. В таких условиях мы продолжаем принимать жесткие антикризисные меры, чтобы обеспечить самое важное — потребности обороны и наших людей. Правительство приняло решение, которое определяет приоритетность государственных расходов», — отметил глава правительства.

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Не первоочередные расходы правительство откладывает.

«Это касается новых строительств, реконструкции и или капитальных ремонтов, которые не являются критически важными, а также объектов благоустройства, как-то парки, скверы, фонтаны или перекладка мостовой. Мы все это, безусловно, будем делать, но пока все ресурсы должны быть направлены на критически важные направления. Нужно наконец прекратить расходовать средства на неприоритетные вещи», — подчеркнул премьер-министр.

Какие государственные расходы будут финансироваться в первую очередь

Как добавили в Министерстве финансов, по итогам выполнения государственного бюджета за первые восемь месяцев 2026 года зафиксировано существенное отставание поступлений внешней финансовой помощи от запланированных объемов. Чтобы избежать ситуации, когда распорядители бюджетных средств берут обязательства, которые бюджет не может профинансировать вовремя, правительство вводит механизм ежедневного и подекадного прогнозирования движения денежных средств на едином казначейском счете и при необходимости временные ограничения на открытие ассигнований (выделение денег) государственного и местных бюджетов.

Казначейство будет ежемесячно составлять поденный прогноз движения денежных средств на едином казначейском счете и подекадный прогноз финансового ресурса — на основе данных налоговой и таможенной служб, Пенсионного фонда, Государственного центра занятости, Национальной службы здоровья и главных распорядителей бюджетных средств.

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Если прогнозируемый остаток средств на едином казначейском счете вместе с ожидаемыми поступлениями окажется меньше запланированных расходов на месяц, Казначейство будет открывать ассигнования (перечислять деньги) и проводить платежи только по приоритетным направлениям: национальная безопасность и оборона, обслуживание государственного (местного) долга, выплаты пенсий.

Главные распорядители бюджетных средств обязаны привести взятые бюджетные обязательства в соответствие с объемами открытых ассигнований (выделенных средств) и не допускать взятия обязательств сверх этих объемов.

Правительство призвало местные власти пересмотреть расходы

Премьер-министр призвал органы местного самоуправления также определить приоритеты в своих бюджетах и ​​ограничить расходы, которые пока не являются первоочередными.

Правительство, со своей стороны, делает все необходимое для выполнения взятых обязательств и получения запланированного международного финансирования.

По словам Корецкого, эта работа ведется совместно с парламентом, и важна ответственная работа от депутатов всех фракций и групп.