Множественное гражданство: обновленные правила получения и сохранения

В настоящее время в перечень входят 34 государства

С 16 января 2026 года в Украине действуют новые правила получения и сохранения гражданства. Закон № 4502-IX урегулировал, в частности, случаи множественного гражданства.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Греции в Facebook.

Что изменил закон о гражданстве

16 января 2026 года вступил в силу Закон № 4502-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на вступление и сохранение гражданства Украины». Документ, в частности, урегулировал вопросы множественного гражданства.

Множественное гражданство (подданство) — это одновременная принадлежность лица к гражданству (подданству) двух или более государств.

Случаи признания множественного гражданства определены статьей 5−1 этого закона.

Кто может обрести гражданство Украины по упрощенному порядку

Упрощенный порядок приобретения гражданства Украины и восстановления в гражданстве предусмотрен для иностранцев, являющихся гражданами или подданными государств, граждане которых могут получать гражданство Украины в упрощенном порядке.

При получении гражданства такие лица подают декларацию о признании себя гражданином Украины с соблюдением условий, определенных статьей 9 закона.

До принятия в гражданство Украины также необходимо сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на определение уровня владения государственным языком.

Список государств, граждане или подданные которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2025 года № 1412. Документ действует в редакции постановлений КМУ от 8 мая 2026 № 589 и от 24 июня 2026 № 826.

Какие государства входят в перечень

В настоящее время в перечень входят 34 государства, а именно:

Республика Австрия, Королевство Бельгия, Республика Болгария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Греческая Республика, Королевство Дания, Эстонская Республика, Ирландия, Республика Исландия, Королевство Испания, Итальянская Республика, Канада, Республика Кипр, Латвийская Республика Республика Мальта, Республика Молдова, Королевство Нидерланды, Федеративная Республика Германия, Королевство Норвегия, Республика Польша, Португальская Республика, Румыния, Словацкая Республика, Республика Словения, Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Финляндская Республика, Французская Республика, Республика Хорватия, Чешская Республика, Швейцарская Конфедерация, Королевство Швеция.

Следовательно, если иностранец вышеуказанной страны получает гражданство Украины, то он может не выходить из гражданства своей гражданской принадлежности. Так же, если гражданин Украины будет приобретать гражданство иностранного государства, то он может не выходить из гражданства Украины.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что в июле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве, который позволит миллионам украинцев за границей официально сохранять связь с родиной. «Благодаря множественному гражданству сможем создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа — миллионов украинцев на всех континентах», — заявлял тогда президент.