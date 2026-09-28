ГНС проверила контролируемые операции: сколько налогов доначислили

Сумма налоговых обязательств выросла более чем на 2 млрд грн

Из-за условий операций между связанными компаниями часть прибыли может перемещаться из Украины в юрисдикции с более низким уровнем налогообложения. В таком случае, в Украине уменьшается база, с которой уплачивается налог на прибыль предприятий, а бюджет недополучает потенциальные поступления.

Об этом сообщила глава Счетной палаты Украины Ольга Пищанская на своей странице в Facebook.

Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием должен выявлять такие риски и обеспечивать надлежащее налогообложение прибыли, полученной в Украине. Аудит Счетной палаты показал, что контроль трансфертного ценообразования уже дает отдельные результаты.

Сколько контролируемых операций задекларировали компании

В 2022—2024 годах налогоплательщики задекларировали около 8 трлн грн контролируемых операций.

Мониторинг этих операций, проводимый Государственной налоговой службой, также имел фискальный результат. Налогоплательщики самостоятельно увеличили объект налогообложения налогом на прибыль на 21,9 млрд грн и уменьшили задекларированные убытки на 9,6 млрд грн.

В результате сумма налоговых обязательств выросла более чем на 2 млрд. грн.

В то же время, значительная часть результатов проверок пока не превращается в реальные поступления в бюджет. Так, по результатам контрольно-проверочной работы ГНС в период аудита были доначислены денежные обязательства и наложены штрафы на 5,2 млрд грн. Фактически плательщики уплатили 222,1 млн. грн., или 4,3% этой суммы.

Налоговый контроль за трансферным ценообразованием

В частности, по результатам 92 проверок соблюдения принципа вытянутой руки было доначислено 4,5 млрд грн. В бюджет поступило 31,1 млн. грн., или 0,7%.

Причины низкого уровня фактической оплаты разные. В их числе аудит установил недостаточное качество доказательной базы отдельных проверок, процессуальные нарушения и длительное обжалование их результатов.

Счетная палата предложила усилить контроль

Счетная палата предоставила рекомендации по дальнейшей цифровизации контроля, усовершенствованию методологии, приоритетизации рисков и повышению качества доказательной базы.

По словам Пищанской, результаты проверок должны завершаться реальными бюджетными поступлениями.