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ГНС проверила контролируемые операции: сколько налогов доначислили

Казна и Политика
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Сумма налоговых обязательств выросла более чем на 2 млрд грн
Сумма налоговых обязательств выросла более чем на 2 млрд грн
Из-за условий операций между связанными компаниями часть прибыли может перемещаться из Украины в юрисдикции с более низким уровнем налогообложения. В таком случае, в Украине уменьшается база, с которой уплачивается налог на прибыль предприятий, а бюджет недополучает потенциальные поступления.
Об этом сообщила глава Счетной палаты Украины Ольга Пищанская на своей странице в Facebook.
Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием должен выявлять такие риски и обеспечивать надлежащее налогообложение прибыли, полученной в Украине. Аудит Счетной палаты показал, что контроль трансфертного ценообразования уже дает отдельные результаты.

Сколько контролируемых операций задекларировали компании

В 2022—2024 годах налогоплательщики задекларировали около 8 трлн грн контролируемых операций.
Мониторинг этих операций, проводимый Государственной налоговой службой, также имел фискальный результат. Налогоплательщики самостоятельно увеличили объект налогообложения налогом на прибыль на 21,9 млрд грн и уменьшили задекларированные убытки на 9,6 млрд грн.
В результате сумма налоговых обязательств выросла более чем на 2 млрд. грн.
В то же время, значительная часть результатов проверок пока не превращается в реальные поступления в бюджет. Так, по результатам контрольно-проверочной работы ГНС в период аудита были доначислены денежные обязательства и наложены штрафы на 5,2 млрд грн. Фактически плательщики уплатили 222,1 млн. грн., или 4,3% этой суммы.
Налоговый контроль за трансферным ценообразованием
Налоговый контроль за трансферным ценообразованием
В частности, по результатам 92 проверок соблюдения принципа вытянутой руки было доначислено 4,5 млрд грн. В бюджет поступило 31,1 млн. грн., или 0,7%.
Причины низкого уровня фактической оплаты разные. В их числе аудит установил недостаточное качество доказательной базы отдельных проверок, процессуальные нарушения и длительное обжалование их результатов.

Счетная палата предложила усилить контроль

Счетная палата предоставила рекомендации по дальнейшей цифровизации контроля, усовершенствованию методологии, приоритетизации рисков и повышению качества доказательной базы.
По словам Пищанской, результаты проверок должны завершаться реальными бюджетными поступлениями.
При нагрузке на государственный бюджет результативность такого контроля имеет прямое фискальное значение. Речь идет о сохранении налоговой базы в Украине и дополнительных поступлениях, которые увеличивают ресурс государства для финансирования приоритетных расходов, в частности обороны.
По материалам:
Finance.ua
ГНС
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