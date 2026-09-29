Завершение полномасштабной войны может стать серьезным вызовом для украинской экономики, в частности, из-за сокращения или прекращения международной финансовой помощи. Национальный банк Украины уже готовится к такому сценарию и разрабатывает альтернативные планы действий.

Об этом рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время встречи в Киевской школе государственного управления, передает Кошт.

«Завершение полномасштабного вторжения — это будет глобальный шок для украинской экономики. Глобальный шок! Мы о нем уже думаем», — сказал он.

Как НБУ готовится к завершению войны

Пышный объяснил, что Национальный банк уже готовится к этому сценарию и имеет ряд альтернативных планов действий. К тому времени структура экономики и характер вызовов могут измениться, и какой из планов действий будет использован — неизвестно.

«Я не знаю, какой будет структура экономики. Я не знаю, какие будут вызовы, но я знаю, очевидно, что поток международной финансовой помощи уменьшится. Я знаю, что те изменения, которые мы сегодня пытаемся провести через парламент, они во многом направлены на то, чтобы мы наилучшим образом подготовились к моменту, когда полномасштабная война закончится. Денег будет меньше. Это значит, что украинская экономика должна сама себя финансировать. Это значит, что мы должны предложить людям, которые находятся за пределами Украины, не только достаточный уровень безопасности, но и рабочие места, соответствующие программы», — объяснил Пышный.

При каких условиях Украина сможет получить «План Маршалла»

Отдельно глава НБУ остановился на возможности внедрения для Украины программы восстановления, которую сравнивают с «Планом Маршалла».

По словам Пышного, такая программа может появиться только при достижении политических договоренностей. Их основой должно стать доверие к возможности Украины не только сохранять устойчивость во время войны, но и эффективно развиваться после ее завершения.

Для этого, по его словам, необходимы три условия:

Национальный банк должен оставаться институционально устойчивым, независимым и профессиональным;

правительство должно иметь доверие и поддержку украинского парламента;

украинский парламент должен отвечать общественному запросу.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правительство приняло решение о первоочередном финансировании государственных расходов на фоне сложной ситуации с государственными финансами и задержке части запланированной международной помощи. Прежде всего, средства будут направляться на оборону, социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы.