«Национальный кешбэк» могут изменить: что предлагает правительство

Программу «Национальный кешбэк» могут продлить в 2027 году, но в случае положительного решения ее формат существенно изменят. В частности, выплаты могут быть направлены на отдельные категории товаров, где украинские производители сталкиваются с конкуренцией со стороны импорта.

Об этом рассказал министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine

Как могут изменить «Национальный кешбэк»

«Национальный кешбэк» может быть одним из инструментов поддержки локального производителя. Мы еще дискутируем о финальной конфигурации программы, но рассматриваем возможность ее изменения", — сказал он.

Если программу решат продлить, ее могут сделать более адресной. Денежные средства планируют направлять на категории товаров, где украинские производители сталкиваются с активным импортом.

Среди возможных направлений Кравченко назвал текстиль, сыры и т. д.

«Бюджет может быть потенциально сокращен в 2,5 раза с экономией до 4 млрд грн в год», — отметил министр.

«Зимняя поддержка»

Отдельно Кравченко прокомментировал программу «Зимняя поддержка». По его словам, любые прямые выплаты из государственного бюджета, который, в частности, наполняется на средства международных партнеров, должны быть максимально эффективными и адресными.

«Для нас принципиально, чтобы „Зимняя поддержка“ работала на украинскую экономику: средства должны идти на украинские товары и услуги, а не просто на потребление в целом, которое может подпитывать инфляцию или импорт», — сказал Кравченко.

В то же время, он отметил, что экономический рост во время войны невозможен без социальной устойчивости, и это также экономический фактор, который влияет на то, остаются ли люди в стране и на легальном рынке труда.

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Напомним, ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял , что программа «Национальный кешбэк» неэффективна, поэтому средства, которые тратит на нее государство, лучше направить на поддержку бизнеса. Он предлагает перераспределить средства на доступные кредиты для предпринимателей по программе «5−7-9%», а также на расширение страхования военных рисков.