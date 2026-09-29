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«Национальный кешбэк» могут изменить: что предлагает правительство

Казна и Политика
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Денежные средства планируют направлять на категории товаров, где украинские производители сталкиваются с активным импортом
Денежные средства планируют направлять на категории товаров, где украинские производители сталкиваются с активным импортом
Программу «Национальный кешбэк» могут продлить в 2027 году, но в случае положительного решения ее формат существенно изменят. В частности, выплаты могут быть направлены на отдельные категории товаров, где украинские производители сталкиваются с конкуренцией со стороны импорта.
Об этом рассказал министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine.

Как могут изменить «Национальный кешбэк»

«Национальный кешбэк» может быть одним из инструментов поддержки локального производителя. Мы еще дискутируем о финальной конфигурации программы, но рассматриваем возможность ее изменения", — сказал он.
Если программу решат продлить, ее могут сделать более адресной. Денежные средства планируют направлять на категории товаров, где украинские производители сталкиваются с активным импортом.
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Среди возможных направлений Кравченко назвал текстиль, сыры и т. д.
«Бюджет может быть потенциально сокращен в 2,5 раза с экономией до 4 млрд грн в год», — отметил министр.
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«Зимняя поддержка»

Отдельно Кравченко прокомментировал программу «Зимняя поддержка». По его словам, любые прямые выплаты из государственного бюджета, который, в частности, наполняется на средства международных партнеров, должны быть максимально эффективными и адресными.
«Для нас принципиально, чтобы „Зимняя поддержка“ работала на украинскую экономику: средства должны идти на украинские товары и услуги, а не просто на потребление в целом, которое может подпитывать инфляцию или импорт», — сказал Кравченко.
В то же время, он отметил, что экономический рост во время войны невозможен без социальной устойчивости, и это также экономический фактор, который влияет на то, остаются ли люди в стране и на легальном рынке труда.
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Напомним, ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что программа «Национальный кешбэк» неэффективна, поэтому средства, которые тратит на нее государство, лучше направить на поддержку бизнеса. Он предлагает перераспределить средства на доступные кредиты для предпринимателей по программе «5−7-9%», а также на расширение страхования военных рисков.
Как сообщал Finance.ua, в правительстве планируют продлить государственную программу «Национальный кешбэк», учитывая ее экономический эффект и рост спроса на украинскую продукцию. В настоящее время известно, что программа будет действовать до 30 апреля 2028 года.
По материалам:
Forbes.ua
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