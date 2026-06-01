Сколько украинцев воспользовались программой «Кешбек на горючее»

2,3 млн украинцев воспользовались кэшбеком на горючее

За время действия программы «Кешбек на горючее» 2,3 млн. украинцев получили денежную компенсацию.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Это был временный антикризисный инструмент финансовой поддержки наших людей в период крупнейшего за последние 50 лет мирового нефтяного кризиса. Он действовал с 20 марта по 31 мая», — говорится в сообщении.

Национальная программа позволила украинцам экономить от 5 до 15% в зависимости от вида горючего.

По ее словам, 91% пользователей этой программы являются владельцами автомобилей экономкласса с небольшим объемом двигателя.

За время действия программы было открыто около 500 тысяч новых карт Национального кэшбека, что способствовало дополнительному развитию государственных цифровых сервисов.

Премьер напомнила, что накопленные средства кэшбека можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, книг и продуктов украинского производства, а также направить на благотворительность или поддержку Сил обороны.

