Гетманцев пропонує скасувати «Національний кешбек» і спрямувати гроші бізнесу Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

Відмова від "Нацкешбеку" дозволить спрямувати кошти на кредитування бізнесу

Програма «Національний кешбек» є неефективною, тому кошти, які витрачає на неї держава, краще спрямувати на підтримку бізнесу.

Таку пропозицію озвучив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він пропонує перерозподілити кошти на доступні кредити для підприємців за програмою «5−7-9%», а також на розширення страхування воєнних ризиків.

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Гетманцев назвав «Національний кешбек» популістською помилкою

Гетманцев заявив, що в державному бюджеті є до 50 млрд грн, передбачених на програми, які, за його словами, уряд фактично не використовує.

«Доходить до того, що за кожною п’ятою програмою розпорядники коштів за цілий перший квартал не спроможні навіть пройти процедуру й затвердити паспорт бюджетної програми в Мінфіні. Гроші виділені, але вони просто висять. Це величезна проблема ефективності видатків», — зазначив нардеп.

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На думку Гетманцева, витрати держави на кешбек для споживачів не дають достатнього економічного ефекту. Він заявив, що вплив програми на зростання ВВП становить лише 0,10%.

«Ефект для зростання ВВП від кешбеку становить 0,10% — це в межах статистичної помилки. Це була популістська помилка, від якої треба відмовитися, а кошти спрямувати на кредитування „5−7-9%“», — підкреслив нардеп.

За його словами, кошти, які вивільняться після відмови від програми, могли б стати додатковим ресурсом для підтримки українських підприємців. Зокрема, йдеться про кредитування бізнесу за програмою «5−7-9%» та розширення можливостей страхування воєнних ризиків.

Гетманцев також зазначив, що обговорював це питання з представниками бізнесу. За його словами, підприємці також підтримують ідею перерозподілу коштів, передбачених на «Національний кешбек», на кредитування бізнесу.

Що відомо про «Національний кешбек»

Програма «Національний кешбек» — це державна форма підтримки громадян за купівлю українських товарів із поверненням частини витрачених коштів.

Ми писали , що від 1 березня 2026 року програма працює за оновленою моделлю. Уряд розширив програму і замість єдиної ставки 10% (яка діяла до 28 лютого) запрацювала нова система — повернення 15% або 5%:

15% — на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту: косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, окремі види макаронних виробів і круп;

— на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту: косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, окремі види макаронних виробів і круп; 5% — у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції: солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи.

буде діяти до 30 квітня 2028 року. Як повідомляв Finance.ua, в уряді планують продовжити державну програму «Національний кешбек» з огляду на її економічний ефект і зростання попиту на українську продукцію. Наразі відомо , що програма

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